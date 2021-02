Con un James Rodríguez brillante, el Everton se llevó el Derbi de Merseyside

El Everton fue mejor que el Liverpool y se llevó el Derbi de Merseyside en Anfield por marcador de 2-0, con una buena actuación de James Rodríguez, quien lideró a su equipo mientras estuvo en el campo de juego.

El colombiano saltó al campo como titular y frotó la lámpara desde el minuto 3, cuando puso una asistencia magistral, como con guante, superando a la defensiva red con un pase filtrado y dejando con mucha ventaja a su compañero Richarlison, quien sólo tuvo que definir cruzando su disparo.

Richarlison got Everton off and running just three minutes into this Merseyside derby! #LIVEVE pic.twitter.com/QXHae5PAeM

— NBC Sports Soccer (@NBCSportsSoccer) February 20, 2021