Conductor joven murió al chocar tras ser baleado a plena luz en Nueva York

Latiff Dudley, un hombre de 26 años, murió tras chocar luego de ser baleado a plena luz dentro de su vehículo en Staten Island (NYC).

La policía acudió a la escena de lo que parecía ser un accidente automovilístico tradicional, pero descubrió al conductor agonizando con una herida de bala en el torso, en 372 Van Duzer St., Stapleton, poco después de las 3 p.m. del sábado. Fue llevado al Centro Médico de la Universidad de Richmond, donde luego murió, dejando un hijo huérfano de 4 años, según NY Daily News.

La víctima parecía haber recibido un disparo fuera del auto en las cercanías de las avenidas Laurel y Osgood, pero logró subir al vehículo y conducir por la calle Van Duzer antes de estrellarse, según la policía.

Se desconocen las razones del tiroteo y si la víctima era el objetivo de su agresor. No se han anunciado arrestos. La policía continúa investigando, reportó New York Post.

The grandmother of a Staten Island man found fatally shot in his car said her grandson participated in programs aimed at helping him become a better father to his 4-year-old son.

