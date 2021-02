Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Para Ana de la Reguera los meses de pandemia no han resultado tan preocupantes, por lo menos a nivel laboral, ya que el 2019 fue el año en el que más trabajó en toda su vida, lo que de una forma u otra la ha mantenido ocupada hasta ahora.

“En el 2019 hice tres películas y mi serie de televisión, y el año pasado fue la promoción de mi serie, Ana. Ahora estoy escribiendo otra serie y haciendo otras cosas. He tenido mucho trabajo, aunque todo ha sido diferente, con muchas restricciones, pero no he parado”, nos contó la actriz, mientras se encontraba en República Dominicana filmando uno de los proyectos que menciona.

De la Reguera celebra el hecho de que su carrera vaya viento en popa, a pesar de que ya no es la misma jovencita que se dio a conocer en Hollywood con su trabajo en la película “Nacho Libre”.

“Mis cuarentas han sido los mejores años, creo que es porque lo tenía muy consciente y en la serie (Ana) hablo de eso, de que nos volvemos invisibles a los 40, pero yo nunca he estado tan ocupada ni tenido tanto trabajo como en esta edad”, explica. “Creo que con el paso de los años, lo que tenemos que hacer es reinventarnos, no quedarnos queriendo ser la chica joven, la sexy, ya somos unos mujerones y tenemos que con eso proyectar cosas diferentes, no sólo la belleza sino la confianza, la claridad, la inteligencia, reírnos de nosotras mismas. A mí me ha servido”.

Esa misma actitud la ayudó a adaptarse a los cambios que trajo consigo el coronavirus.

“Mi consejo es no ponernos tanta presión en estar perfectas en la pandemia, por ejemplo, no preocuparnos por engordar unos kilos de más o por tratar de estar siempre de buen humor. Estamos pasando por un momento único y difícil, y creo que a veces nos ponemos mucha presión en tener que estar bien. Quitándonos esa presión es como nos vamos a sentir mejor”.

La actriz cuenta además que se unió a la marca Colgate para concientizar sobre la importancia de la salud bucal, específicamente de las encías.

“Es importante hablar del cuidado de las encías, por eso estoy muy contenta de trabajar con Colgate en esta campaña de su nueva pasta de dientes Colgate Renewal. Siempre cuando hablamos de belleza me preguntan sobre el maquillaje y el cabello, pero nunca de la boca, y yo le doy mucha importancia a tener una buena sonrisa”, dice.

Sobre sus planes futuros, habló de la posibilidad de una segunda temporada de su serie, Ana, que transmite Pantaya y que tuvo gran acogida del público, así como de los estrenos de las cintas The Purge y Army of the Dead, y del lanzamiento de un podcast, del que dice saldrá pronto.

Sin embargo, no deja de reconocer los retos a los que seguiremos enfrentándonos.

“Va a ser un año muy duro y de adaptación, pero no nos queda otra que ser positivos. Nos toca reinventarnos”, reiteró.