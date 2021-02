Biden enfrenta polémica por reapertura de centros de detención de niños migrantes, aunque no están en jaulas

El gobierno del presidente Joe Biden enfrenta críticas por la reapertura de los centros de retención en Texas, a donde está procesando a menores inmigrantes que cruzan solos la frontera.

“Esto no está bien, nunca ha estado bien, nunca estará bien – no importa la administración ni el partido”, dijo la representante Alexandria Ocasio Cortez (Nueva York), quien exige el cierre absoluto de esos espacios.

This is not okay, never has been okay, never will be okay – no matter the administration or party. https://t.co/AEV7s7QQnB

— Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) February 23, 2021