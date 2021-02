Dejó increíbles récords: el aventurero extremo de 74 años, Aleksander Doba falleció tras alcanzar la cima del Kilimanjaro

El polaco Aleksander Doba,vla primera persona en cruzar el océano Atlántico en kayak y en solitario a los 65 años de edad, falleció el lunes a los 74 tras completar el ascenso al Kilimanjaro, informó su familia en redes sociales.

Doba, nacido en Swarzęd, oeste de Polonia en 1946 quien declaró quiso convertir su vida en una “katorga” (trabajos forzados, en polaco) y era conocido por haber asumido retos deportivos extremos, casi siempre en solitario.

RIP Aleksander Doba, who reportedly died yesterday at the age of 74 after reaching Kilimanjaro. Read this great NYT story about the man, who kayaked across the Atlantic: https://t.co/DrLaNw0RM5

Según un mensaje publicado en Facebook por su familia, Doba falleció en la cumbre del Kilimanjaro (5.892 metros de altura), cuando pidió descansar un momento antes de hacer unas fotos.

En 2010, Doba se convirtió en la primera persona en cruzar el océano Atlántico en un kayak en solitario e impulsado sólo por remos (los récords anteriores se lograron con la ayuda de velas).

Tres años después, Doba repitió el logro desde Portugal hasta Florida, uniendo así los dos puntos más distantes de ambas orillas atlánticas

En 2017, cuando ya contaba 70 años de edad, repitió la travesía por tercera vez, viajando desde Francia hasta Nueva Jersey.

#AleksanderDoba has died. The famous traveler, who was the first in the world to cross the Atlantic Ocean in a canoe. The family says he "died a traveler 's death". pic.twitter.com/hMxeXn7sxj

— Joanna (@joanna_tyl) February 23, 2021