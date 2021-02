Escalofriante hallazgo: cadáveres de madre y su hijo en lago de Nueva Jersey, junto a niño clamando ayuda

Una madre y su hijo de 11 años fueron encontrados muertos ayer en un río de Nueva Jersey, cerca de otro niño que gritaba pidiendo ayuda, también hijo de la mujer.

La policía fue llamada poco después de las 5:30 p.m. después de que se viera a un niño deambulando solo en la sección superior del estanque de Grace Lord Park en Boonton (NJ), dijo la Oficina del Fiscal del Condado Morris. El niño de 6 años gritaba por su madre, alertando a otros para que llamaran al 911, dijo una fuente policial a NBC News.

La policía llegó al lugar a lo largo del río Rockaway y poco después hizo el descubrimiento desgarrador: los cuerpos de una mujer de 35 años y un niño que se cree que tenía unos 11 años fueron encontrados en el agua.

El fiscal interino del condado Morris, Robert Carroll, dijo que los socorristas “encontraron huellas caminando hacia el agua” y los cuerpos en la parte superior de la cascada en la que desemboca el río. El otro niño que quedó solo a lo largo de la orilla del río estaba ileso, según las autoridades.

Los investigadores todavía están tratando de averiguar por qué la madre y el hijo estaban. No quedó claro de inmediato si fue un trágico accidente, un suicidio o un doble homicidio.

“¿Quién quiere ir al agua en esta época del año?”, se preguntó el vecino Lexi Finn, agregando que ese estanque no está limpio. “No quieres meterte en este agua en absoluto”.

Las identidades de la madre y de ambos niños aún no se han revelado. Se está llevando a cabo una investigación por parte de la oficina del fiscal y los departamentos de policía y bomberos de Boonton.

“Vamos a dedicar algo de tiempo a esto y hacer una investigación exhaustiva para asegurarnos de descubrir lo que sucedió aquí”, prometió el alguacil del condado Morris, James Gannon.

Authorities are investigating after a mother and her son were found dead in a New Jersey river, with a young child left alone calling for helphttps://t.co/X0Kn1Ujnlb

— NBC New York (@NBCNewYork) February 24, 2021