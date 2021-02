La UEFA abre investigación por los insultos xenófobos contra Ibrahimovic

El máximo organismo regulador del fútbol europeo anunció que ha abierto un expediente para investigar los insultos xenófobos recibidos por el sueco Zlatan Ibrahimovic, delantero del Milan, en el partido de dieciseisavos de final de la Europa League ante el Estrella Roja de Belgrado, jugado la pasada semana en la capital de Serbia.

Ibrahimovic, de raíces bosnias, fue presuntamente insultado por una persona sentada en el palco VIP del estadio del Estrella Roja. El encuentro se jugó a puerta cerrada debido a las restricciones por la pandemia de COVID-19, Ibrahimovic, que no fue titular, se sentó detrás de los banquillos junto con otros suplentes y personal del club italiano.

El goleador del Milan fue llamado “Balija” que es es un insulto étnico y religioso para los bosnios que ha sido utilizado durante años por los nacionalistas serbios.

Jarring video of Zlatan Ibrahimovic, who is ethnically Bosnian, being harassed and having ethnic slurs spewed at him at the Red Star Belgrade game.

“Balija” is an ethnic slur for Bosniaks that’s been used for years by Serb nationalists especially as one of the biggest insults. pic.twitter.com/W5yB0Xuknn

