Mara Wilson, estrella de ‘Matilda’, asegura fue acosada desde que era una estrella infantil

Mara Wilson, protagonista de la icónica película infantil Matilda, escribió un ensayo en el que expresa su apoyo a Britney Spears y habla sobre los peligros de ser una estrella infantil.

La actriz, quien interpretó a la pequeña prodigio titular en la cinta de 1996, publicó su artículo en el New York Times respondiendo al nuevo documental Framing Britney Spears y empatizando con la cantante.

Al comentar y analizar las escenas de la película en las que interrogan a la cantante sobre sus relaciones personales y su actividad sexual, Wilson dijo que reconocía los niveles de sexualización.

“Nunca aparecí en nada más revelador que un vestido de verano hasta la rodilla”, dijo la actriz sobre el comienzo de su carrera. “Todo esto fue intencional: mis padres pensaron que estaría más segura de esa manera. Sin embargo, no funcionó.

“La gente me preguntaba: ‘¿Tienes novio?’ ¡En entrevistas, desde que tenía 6 años! Los periodistas me preguntaban quién pensaba que era el actor más sexy y sobre el arresto de Hugh Grant por solicitar una prostituta”.

La californiana, que actualmente tiene 33 años, recuerda cuando niños de 10 años le mandaban cartas diciéndole que estaban enamorados de ella. Aunque al poco tiempo, esta situación se salió de control.

“Ya no fue lindo cuando lo hicieron hombres de 50 años. Incluso antes de que cumpliera 12 años, había imágenes mías en sitios web de fetiches de pies y con Photoshop en pornografía infantil.

“Cada vez, me sentí avergonzada. Hollywood ha decidido abordar el acoso en la industria, pero nunca fui acosada sexualmente en un set de rodaje. Mi acoso sexual siempre vino de manos de los medios y del público“.

