Cámara de Representantes aprobará este viernes paquete con cheques de estímulo de $1,400 de Biden

La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobará más tarde este viernes la propuesta de ley del paquete de estímulo que impulsa la Administración Biden valorado en $1.9 millones de dólares que incluye el tercer cheque de estímulo de $1,400.

El “Plan de Rescate Estadounidense” bajará a votación en el pleno hoy y se estima que sea aprobado sin inconvenientes antes de pasar al Senado.

En un tuit este jueves, el líder de la mayoría en la Cámara, Steny Hoyer, confirmó que los demócratas avanzarán este viernes con la aprobación de la propuesta final.

House Dems will move forward with consideration of the #AmericanRescuePlan tomorrow, & it will include our provision to raise the minimum wage. We must ensure that American jobs provide workers with incomes that can enable them to access opportunities & attain economic security.

— Steny (Wear a Mask) Hoyer (@LeaderHoyer) February 26, 2021