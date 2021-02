Gimnasta víctima del entrenador abusador John Geddert lamenta su suicidio “para escapar de la justicia”

Luego de que John Geddert fuera encontrado sin vida en un área de descanso de la autopista interestatal 96, rumbo al condado de Clinton, tras suicidarse pocas horas después de ser acusado de 24 delitos, entre ellos agresión sexual y tráfico de personas, una de sus víctimas, Sarah Klein, envió un comunicado en el que habló fuerte de su exentrenador.

En el documento, la gimnasta, quien entrenó más de diez años con Geddert lo calificó “abusador narcisista” y añadió que su muerte suponía “el reconocimiento de su culpa”. “Su huida de la justicia es traumática y no se puede explicar con palabras. Durante más de 30 años torturó y abusó de niñas pequeñas, incluida a mí misma, y pudo burlar la ley”, añadió la exgimnasta en la misiva.

Los cargos al entrenador fueron la conclusión de una investigación de tres años tras el caso de Larry Nassar, el médico del equipo femenino olímpico condenado por abusos durante casi tres décadas. En enero de 2018, más de 150 de sus víctimas declararon ante un tribunal sobre los abusos sexual y mentales que padecieron. “Sin Geddert no hubiese habido un Nassar”, mencionó Klein en una entrevista a Mid Michigan-NOW. “John era un horrible abusador verbal y físico, nos rompía el espíritu, nuestra mente, y Larry nos rearmaba. Era la perfecta combinación”, concluyó la exgimnasta, quien conoció bien a ambos abusadores.

“La valentía de las muchas víctimas de Geddert permanecerá para siempre resplandeciente en contraste con su cobardía”, concluyó Sarah.

EXCLUSIVE: @StephaniePNews talked to Sarah Klein, who says the abuse she suffered from her former gymnastics coach John Geddert was worse than what she suffered under Larry Nassar.https://t.co/53n1Z8jid5

— Mid-Michigan NOW (@midmichigannow) February 26, 2021