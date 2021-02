NYPD: anciana latina fue asesinada por su propio hijo con un machete en Queens

NYPD está buscando a Osvaldo Díaz (45) como sospechoso de haber matado a su madre en su hogar en Queens (NYC) con un machete.

La policía encontró un machete en la escena después de descubrir el cuerpo de María Díaz (78) con una laceración en la parte posterior de la cabeza en su apartamento de Queens Village, la noche del miércoles.

Las autoridades dijeron que la hija de la mujer llamó alrededor de las 7:50 p.m. para solicitar un chequeo de bienestar en el hogar de su madre en 218-44 Hillside Avenue. Cuando los agentes llegaron al apartamento del segundo piso, encontraron a la víctima acostada en su habitación, inconsciente y con un golpe en la cabeza. Fue declarada muerta en la escena.

Se encontraron huellas manchadas de sangre en el lugar, detalló Pix11. El sospechoso fue descrito como un hombre de 5 pies 10 pulgadas de altura y 180 libras de peso. La policía publicó su foto, ofreciendo una recompensa de $2,500 por información sobre su paradero.

No se habían realizado arrestos hasta ayer. Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

WANTED for HOMICIDE: Do you know where Osvaldo Diaz is? On 2/24, at 7:50 PM, inside of 218-44 Hillside Ave in Queens, Diaz is believed to have slashed a 78-year-old female victim who later succumbed to her injuries. Have info on his whereabouts? Call/DM @NYPDTips at 800-577-TIPS. pic.twitter.com/FoTarmUPRd

— NYPD NEWS (@NYPDnews) February 26, 2021