Obama confiesa que le rompió la nariz a compañero de clases por insulto racista

El expresidente de Estados Unidos Barack Obama narró en una entrevista con el rockero Bruce Springsteen que cuando tomaba clases en una escuela intermedia de Hawái le rompió la nariz a un compañero de clases por un insulto racial.

En el intercambio de este lunes como parte del podcast que encabeza el cantante, el primer presidente afroamericano de EE.UU. relató que le dio un puñetazo al otro jovencito frente a una pared con “lockers” porque lo llamó “coon” (diminutivo de ‘racoon’ o mapache en español).

El término se considera uno despectivo si se refiere a los negros.

“Escucha, cuando yo estaba en la escuela, yo tenía un amigo. Nosotros jugábamos baloncesto juntos”, indicó Obama al intérprete en la conversación sobre raza a identidad para “Renegades: Born in the USA” por Spotify.

“Y una vez tuvimos una pelea y el me llamó ‘coon'”, continuó el demócrata. “Para empezar, no hay mapaches en Hawái”, añadió Obama, de 59 años.

“Esta es una de las cosas — él tal vez ni siquiera sabía el significado que tenía la palabra— lo que él sabía era, ‘yo te puede herir diciéndote esto”, analizó el entrevistado.

El expresidente no solo le dio un puñetazo, sino que le advirtió que no podía volver a referirse a él de esa forma.

“Bien hecho”, reaccionó Springsteen.

Aunque la anécdota consta en las memorias de Obama de 1995, “Dreams of My Father” es la primera vez que el político comenta el incidente públicamente.

Obama usó la experiencia anterior para explicar el uso del discurso de odio con el fin de ganar estatus sobre otros.

“‘Yo podré ser pobre. Yo podré ser ignorante. Yo podré ser malo. Yo podré ser feo.

Puede que no me guste a mí mismo. Puede que no sea feliz. ¿Pero sabes lo que no soy? No soy tú”, expuso el líder.

“La psicología básica que luego se vuelve institucionalizada es usar esto para deshumanizar a alguien, para tomar ventaja de los otros, engañar a los otros, defraudar a los otros, robarle a los otros, matar los otros, violar a los otros”, reafirmó.