Se le apareció el rostro de Maradona: Joven encuentra a su ídolo en una quemadura de su novia

El legendario Diego Armando Maradona falleció en noviembre pasado, pero para algunos fanáticos, como Julián González, el astro de la albiceleste sigue presente manifestándose de maneras extrañas.

Y es que el adolescente de 17 años asegura que en la pierna de su novia, quemada por el sol, apareció el rostro del astro argentino.

“Mi novia se quemó en la costa y me van a llamar loco pero yo lo veo al Diego, hermano“, explicó Julián en una historia de Instagram, donde también lanzó una encuesta para que la gente conteste: “Es el Diego” o “Nada que ver”, en la que al final el 92% de quienes la vieron respondió que sí era.

El usuario, que tiene sólo 800 seguidores nunca imaginó que su foto se volvería viral y que llegaría a la televisión incluso.

😱🇦🇷⚽️ Aparición mística: vio la figura de Diego Maradona en la quemadura de su novia.https://t.co/oEVs5VklUl pic.twitter.com/gSfGbWRXK6 — ⚽️🎙️🇦🇷 Pirata Enmascarado (@enmascaradocab) February 23, 2021

“Estábamos comiendo y me fije en su pierna. Ahí me di cuenta de la marca que le había quedado. Ella me dijo que también lo veía, pero que no le dio importancia. Yo como fanático me di cuenta rápido“, recalcó en una entrevista para Toda Pasión.