Aly Raisman, otra víctima del entrenador abusador que se suicidó exige una investigación más profunda

La gimnasta Alexandra Raisman, una de las campeonas olímpicas en los Juegos de Londres 2012, que fue entrenada por John Geddert, quien se suicidó este jueves, ha mostrado su solidaridad con las otras víctimas de abusos y ha exigido una investigación independiente que evite sufrimientos a otros menores.

“Tengo el estómago revuelto. Pienso en los supervivientes que hay ahí fuera. Ojalá pudiera decir algo más para aliviar el dolor y el sufrimiento”, escribió en sus redes sociales la capitana del equipo olímpico estadounidense en Londres 2012 y Río 2016.

Sick to my stomach. Thinking of the survivors out there. Wish there was more I could say to ease the pain & suffering.

Raisman, quien fue una de las apodadas “Las Cinco Feroces (Fierce Five)”, junto con Gabrielle Douglas, Jordyn Wieber, McKayla Maroney y Kyla Ross, obtuvo seis medallas olímpicas entre 2012 y 2016, tres de oro, dos de plata y una de bronce.

También fue la primeras en denunciar abuso sexual por parte del médico Larry Nassar, que actualmente cumple condena en prisión y que era parte del equipo de John trabajo de Geddert, el entrenador que se suicidó horas después de conocer que se le imputaban los cargo de agresión sexual, tráfico de personas y 22 más.

“Como menor de edad en el equipo nacional, a menudo tenía que viajar (sin mis padres) bajo la supervisión de la Federación de Gimnasia de Estados Unidos. Entre los adultos ‘responsables’ estaban John Geddert, Marvin Sharpe, Steve Penny y Larry Nassar”, escribió Alexandra Raisman, la capitana de las “Fierce Five”.

Utilizando la misma vía, la exitosa gimnasta solicitó una “investigación independiente” del caso, ya que coincide con otras atletas, como Simone Biles, Gabby Douglas y McKayla Maroney, quienes han dicho que esto va mucho más allá de lo sucedido con Larry Nassar y John Geddert y consideran que se debe indagar profundamente en la federación y el comité olímpico estadounidense por permitir o no impedir los abusos.

“Respectivamente, los delitos penales de los que han sido acusados incluyen conducta sexual criminal y chantaje, acoso infantil, destrucción de pruebas y asalto sexual. Para una organización que ha afirmado durante los últimos 15 años que ‘la seguridad de los atletas es la prioridad número 1’ es imposible imaginar un fracaso mayor. Esto es y siempre ha sido más grande que John Geddert, Marvin Sharpe, Steve Penny y Larry Nassar”, ha asegurado la gimnasta, que tiene ahora 26 años.

For an organization that has claimed for the past 15+ years that “athlete safety is the No. 1 priority,” it’s impossible to imagine a greater failure. This is & has always been bigger than John Geddert, Marvin Sharpe, Steve Penny, and Larry Nassar.

“¿Por qué todavía no hay una investigación independiente? ¿Cuántos niños más tienen que sufrir?“, preguntó al aire Raisman, quien denunció desde el 2017 los abusos sexuales por parte de Nassar.

How many other dangerous people are still out there, working with kids, because USAG doesn't have the guts to allow an independent outside investigator take a hard look at everything? What are you afraid of? @Li_Li_Leung & @USAGym https://t.co/kqj4FroK2p

Por otra parte, Dana Nessel, la fiscal general del estado de Michigan, donde se encontró el cuerpo sin vida de Geddert declaró que este con el hallazgo del cadáver se terminaba la historia.

“Este es el final a una historia trágica para todos los que están involucrados”, se lee en un comunicado.

MSU's refusal to comply with my request leaves me with no choice but to close this investigation in a manner that provides no real closure or justice to the people who deserve it.

I again urge the Board of Trustees to seriously consider my request. https://t.co/bb5aj0y4Zo

— Dana Nessel (@dananessel) February 26, 2021