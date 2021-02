La vacuna contra Covid-19 de Johnson & Johnson obtiene la autorización de FDA para uso de emergencia

La Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos (FDA) autorizó el sábado el uso de emergencia de la vacuna Covid-19 de Johnson & Johnson.

Es la primera vacuna Covid-19 de dosis única disponible en Estados Unidos y según la autorización concedida, es una que “marca casi todas las casillas”.

Con más de 28.4 millones de casos confirmados de Covid-19 en Estados Unidos y cerca de 511,000 muertes reportadas desde el inicio de la pandemia, la autorización de la vacuna de Johnson & Johnson seguramente aliviará la distribución de vacunas a la población que, hasta ahora, no ha podido superar la demanda, reportó CNN.

“Una tercera vacuna segura y eficaz es una noticia muy bienvenida”, tuiteó Andy Slavitt, jefe de Covid Response en la Casa Blanca, el viernes.

NEW: J&J single-dose COVID-19 vaccine supported by FDA Advisory Committee.

FDA meets to finalize Saturday.

A third safe and effective vaccine is very welcome news.

— Andy Slavitt (@aslavitt46) February 26, 2021