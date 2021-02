Es oficial: Canelo Álvarez ya tiene rival para mayo para unificar el título mundial supermedio

Luego de que Saúl “Canelo” Álvarez tuviera una de las peleas más tranquilas de su carrera ante el turco Yildirim, el mexicano ya tiene rival para su próximo combate y será el británico Billy Joe Saunders el próximo 8 de mayo en una sede por confirmar buscando unificar los títulos en el peso supermedio de los organismos WBC, WBA y WBO.

IT’S OFFICIAL!!! The unification is on! @canelo v @bjsaunders_ for the WBC, WBA, WBO and Ring Magazine World championships May 8 live on @daznboxing 🇲🇽 🇬🇧 🔥 pic.twitter.com/JoKAhebmFV

— Eddie Hearn (@EddieHearn) February 28, 2021