Jacqueline Bracamontes reveló cómo logra controlar a sus cinco hijas

No es fácil ser mamá de cinco niñas. Jacqueline Bracamontes (“La Suerte de Loli”), comparte su mejor consejo, ese que a diario se repite a ella misma, y además confiesa cómo hace para que sus hijas la respeten.

– Como mamá de cinco, ¿cuál es el mejor consejo que darías?

Mi consejo sería “¡relajémonos!”, porque ningún día se parece a otro. Hay que respirar profundo, hay que tomarnos la vida más ligera y tener bien claro nuestras prioridades y en lo que realmente importa y tampoco agobiarnos por todo, porque sí, yo tiendo a preocuparme por muchas cosas, por todo, ¿no?

“Y en realidad, los nudos, cuando me despierto en la mañana es de que ya sabes le haces click y tra, tra, tra, (dice moviendo su espalda) de los nudos, y no, no es el caso, hay que vivir más relajados, más tranquilos y no estresarnos por todo. Es auto consejo, ¡jajaja”.

– Y para controlarlas, ¿Cómo lo haces?

Pues, por ejemplo, “berrinche” ayer de Caro y de Reni, pues la consecuencia fue que ayer no pudieron ver televisión, no pudieron agarrar un iPad, un celular, nada, ¡prohibido! Hay unos jueguitos aquí, pues también el parque castigado y así que, bueno, las pobres no sé qué van hacer después de que todo les castigue, ¡jajaja!, pero saben que las consecuencias se cumplen, ¿no?

“Y por ejemplo, si me hacen berrinche porque no quieren comer: ‘¿No quieres comer? Perfecto, no te preocupes, no comas nada, pero no tienes permiso de comer nada hasta la cena’; entonces, ya se están muriendo de hambre, lo hacen una vez y dicen ‘no, mejor sí como porque luego no me dejan comer y me estoy muriendo hasta la cena’.

“Pero ni modo, así me tocó vivir, son cinco niñas y si no trato de hacerlo así ¡imagínate!, se me van de las manos y al rato ¡las niñas trepadas encima de mí!, pues no, hay que respetar a la mamá.

