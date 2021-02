Julián Gil mintió a sus hijos cuando se contagió de COVID-19: “Nunca les dije lo grave”

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Aunque hoy ya se encuentra perfectamente bien, Julián Gil afirma que uno de los momentos más difíciles que ha pasado fue cuando se contagio de coronavirus y es aunado al hecho de que sus síntomas eran tan fuertes, revela que lo más complicado fue tratar el tema con sus hijos Julián Jr. y Nicolle.

En entrevista con Lourdes Stephen, el actor reveló que al momento de tocar el tema con los jóvenes minimizó las cosas, pues no quería que se preocuparan de más, pero al final tuvo que decirles toda la verdad debido a que, en un momento dado, sintió que estaba en peligro de muerte y que podía dejarlos desamparados.

“Más que preocuparme por mí, fue por los míos. Cuando hablaba con mis hijos les decía que ya me estaba sintiendo mejor cuando en realidad no era así y Nicolle me conoce de memoria, entonces me hablaba por videollamada porque no me creía. Fue una mentira piadosa, porque aunque sí supieron desde el principio que me contagié, nunca les dije lo grave que había sido mi situación”, señaló Julián.

Por otro lado, el histrión señaló que considera a Juan Osorio como su ángel guardián, ya que cuando el productor se enteró de que no había podido ser hospitalizado, le envió a su casa un tanque de oxígeno y al mismo equipo médico que lo había sacado a él de esa misma situación semanas antes, hecho por el que le está sumamente agradecido.

