Kuno Becker reveló que sus padres no le dieron cariño y lo corrieron de casa

Kuno Becker confiesa que aunque a lo largo de su vida ha tenido varias relaciones amorosas que han durado, nunca ha pasado por su mente formar una familia, pues durante su infancia y adolescencia vivió momentos muy complicados y no quiere que esto pudiera llegarse a repetir o incluso ser más grave.

En entrevista con “Hoy”, el actor reveló que sus padres nunca le expresaron cariño e incluso su madre lo manipulaba constantemente para que hiciera la carrera que a ella le gustaba, pero al negarse lo corrió de su casa. Asimismo, dijo que, aunque está seguro de que no dejaría a sus hijos a la deriva, no sabe si los llegaría a querer.

“Se me hace que no todo el mundo debería de tener hijos. ¿Qué pasa si ese gen de “me valen gorro los hijos” se hereda? Es muy rara la persona que no quiere a sus hijos, pero a mí me pasó, entonces me cuestiono y digo ¿qué tal que yo soy igual? ” Sé que no sería un padre irresponsable, pero sería como “¡Chin! No quiero a este cuate” y no”, dijo Kuno.

Por otro lado, el protagonista de la telenovela “Fuego Ardiente” señaló que algo malo que aprendió de su padre fue a no pedir disculpas cuando se equivocaba; sin embargo, con el paso del tiempo ha recapacitado y ahora sabe la importancia de ser humilde y de reconocer sus errores y afrontar las consecuencias que conllevan.

