Abogado de Emma Coronel insulta a Satcha Pretto de ‘Despierta América’

Agresivo y llamando cuatro veces “idiota”, el abogado de Emma Coronel se enfrentó a Satcha Pretto esta mañana, en una entrevista que le hizo la periodista en ‘Despierta América’.

A 10 días de la detención en Estados Unidos, de Emma Coronel, esposa de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, y madre de dos de sus hijas, Satcha Pretto, quien es la imagen de las noticias de ‘Despierta América’, entrevistó a Jeffy Lichtman, abogado de la acusada,

Lo que nunca imaginó la periodista es que además de contestar de manera agresiva, el abogado, terminaría insultándola, cuando la llamó, en cuatro ocasiones “idiota”.

La entrevista prometía ser fuerte, Satcha, quien es conocida por su excelente trabajo no solo reportando, sino entrevistando, sabía que se enfrentaría a uno de los abogados más duros dentro de dicha profesión, pues defiende nada más y nada menos que a la esposa de uno de los mayores narcotraficantes de la historia del mundo.

El tiempo era limitado y Pretto quería ir directamente a lo que se pregunta todo el mundo: ¿Si Coronel se entregó o fue detenida?, ¿cómo están las gemelas de 9 años de la pareja?, y ¿cómo será su defensa?

Sin embargo, en la entrevista que duró casi 12 minutos, estas preguntas parecieron ser balas para el abogado, quien en todo momento mantuvo un tono de defensa y agresión, hasta que Satcha dio terminada la charla cuando Lichtman comenzó a insultarla.

Te compartimos una transcripción completa de lo que sucedido:

(Satcha Pretto) De frente con esto, ¿Emma Coronel se entregó a la DEA como se ha informado estos últimos días?

(Jeffry Lichtman) Estas tomando filtraciones con agentes no nombrados, no debes de creer todo lo que estás leyendo o todo lo que está reportando la prensa mexicana falso… A la prensa le está dando información alguien que conozca a la familia del Chapo Guzmán o que conozca a su familia, había un hombre demente en la televisión dando una conferencia de prensa que todo era mentira… Los agentes estadounidenses que filtraron esta información, que sembraron historias en la prensa, también son falsas, y están diseñadas por una sola razón: para ponerle presión a ella para cooperar o sino destruir cualquier cooperación que estaba haciendo… De cualquiera de las dos maneras resultó arriesgar sus vidas, de ella y sus dos hijas de 9 años. A mí no me gusta que no sopesen la vida de los niños…

(Satcha Pretto) Entonces sí o no, ¿se entregó Emma Coronel a la DEA?

(Jeffry Lichtman) Yo no estoy acá para hablar información confidencial con los medios, yo entiendo que usted desea mucho recibir información, pero esto no significa que sus privilegios constitucionales estadounidenses han de ser botados por el inodoro porque usted, Telemundo y su audiencia, quiere escuchar del caso… Si a usted la acusaran de un delito, estoy seguro que no quisiera que yo hablara de todos los detalles íntimos del caso, usted quisiera que yo hiciera todo lo posible para sacarla de la cárcel, que es lo que voy a hacer a favor de Emma, lo que estoy aquí para hablar que se cometió un delito en contra de ella y vamos a decirlo claramente de lo que se la acuse a Emma…

(Satcha Pretto) Abogado, tiene la oportunidad de aclarar entonces esos rumores que dice usted se estarían fabricando, sembrando sobre su cliente, y aclarar esto que los últimos días se viene rumorando, ¿se entregó Emma Coronel o no a las autoridades?, y en concreto, ¿cuáles serían esos rumores que usted dice que ponen en peligro la vida de los familiares de Emma, y entre ellas, sus hijas de 9 años?

(Jeffry Lichtman) Los rumores, los rumores eran que ella estaba cooperando, entonces comprenda lo siguiente, al decir esto, usted entiende lo que ocurre en México, aquellas personas que están cooperando las familias, a veces las degollan, separando la cabeza de su cuerpo. Con respecto a si ella se entregó o fue arrestada, ella está en este momento en una cárcel, en una celda fría, sola, con una cobija delgada, ella solo se puede bañar una o dos veces a la semana, dígame usted, ¿suena eso como alguien que está cooperando con el gobierno? Llegue a su propia conclusión. Solamente estoy acá para eliminar lo que yo creo que fue un crimen horrible contra Emma Coronel, meramente porque es la esposa del Chapo no debemos de suponer que ella debe ser abusada, esto sigue siendo los Estados Unidos, esto no es una burocracia del Oriente Medio, donde se puede decir lo que uno quiere y si a alguien lo matan a quién le importa.

(Satcha Pretto) Abogado, vamos parte por parte a esa respuesta que usted me brinda. Usted me está diciendo a mí como está Emma en la cárcel, a mí no me consta, es decir, que tendría que creer en su palabra para saber si esta la manera de cómo ella está. Y Segundo, habla de la seguridad de las niñas, cuénteme ¿con quiénes están las gemelas?, ¿y por qué teme que su vida quizás esté en peligro?

(Jeffry Lichtman) Dime algo, usted crees que sería mejor para tu audiencia, quizás te puedo dar la dirección en donde están las niñas, ¿es más fácil para ti si te doy la dirección para que tú puedas tener tu historia? Se acaba de sembrar una historia, y ahora está la prensa internacional que la madre de las dos niñas está cooperando contra los funcionarios mexicanos, si no te importa, si está bien contigo, no quiero ofender a nadie, no te lo voy a decir, no te voy a decir con quién están, seguro que las niñas están bien.

(Satcha Pretto) Abogado, lo que no entiendo, le estamos dando la oportunidad que usted hable de las pruebas que nos dirían a todos si Emma Coronel es inocente o no, y no entiendo su enojo hacia mí, yo le estoy haciendo las preguntas que todos nos hacemos, no solamente esta mañana, sino todos estos días y lo noto agresivo, ¿podría explicarme por qué?

(Jeffry Lichtman) Pero tú también eres un poco agresiva preguntándome a mí dónde están las niñas, tú bien sabes que se ha sembrado una historia que más bien va a poner en peligro a ellas. Te voy a preguntar algo, hace tiempo que tú haces esto y tú lo sabes, ¿qué le pasa a las personas cuyos parientes están en México, cuyos parientes están acusados de cooperar con las autoridades, es algo bueno para su salud o es algo malo? No quiero ser demasiado agresivo con mis preguntas pero dime.

(Satcha Pretto) Abogado Lichtman, pero podría ser quizás uns respuesta que diga, “las niñas están bien en este momento, están siendo veladas por familiares”, no tiene que darme la dirección, en ningún momento le dije que me diera la dirección de dónde están las niñas…

(Jeffry Lichtman) No, tu me preguntaste quién las está atendiendo así que es lo mismo que una dirección, las niñas a la fecha la familia está preocupada, Emma está preocupada, se cometió un delito en contra de ella, y ese debe ser el enfoque de tu historia sobre el hecho que el gobierno estadounidense ha cometido un delito en contra de Emma Coronel, eso oculta cualquier cosa que ella presuntamente haya hecho. Se la acusa de ser secretaria de su esposo, un mínima partícipe de un delito, vamos a esclarecer esto, a ella no se la está encarando realísticamente a mantener en prisión por lo que ha hecho, no, pero lo que se le hizo a ella fue una obstrucción masiva de la justicia. Y poniendo la vida de ella en peligro y la de sus hijas.

(Satcha Pretto) Abogado, ¿Cuáles son las pruebas que usted va a presentar para comprobar que todo esto de lo que se le acusa no es cierto?… Hay que tomar en cuenta que es la esposa del Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, que en repetidas ocasiones, Emma Coronel, ha dicho que no tenía conocimiento de lo que estaba ocurriendo, pero la realidad es que su ex marido está en una cárcel de Estados Unidos precisamente por narcotráfico. Entonces, ¿cuénteme cuáles son las pruebas que va a presentar para demostrar la inocencia de su clienta?

(Jeffry Lichtman) Lo que voy a tratar de darte es cómo funciona los derechos en Estados Unidos, esta va a ser una lección de estado de derecho en los Estados Unidos, básica. La defensa no tiene que probar nada, no tenemos que demostrar ninguna evidencia, sencillamente tenemos que responder a la evidencia del gobierno estadounidense, así que no tenemos por qué probar nada, ellos tienen que probar, más allá de probar que ella cometió estos delitos… Nosotros en este caso no tenemos que decir nada, el jurado la pueden encontrar a ella inocente si no se prueba la evidencia más allá de una duda razonable, así que, para tu tele-audiencia, el sistema judicial de Estados Unidos no exige que el acusado pruebe algo.

(Satcha Pretto) Abogado Lichtman, ¿usted ha tenido oportunidad de comunicarse con Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán?

(Jeffry Lichtman) Sí.

(Satcha Pretto) ¿Y qué le ha dicho con respecto a las acusaciones que enfrenta ahora Emma Coronel?

(Jeffry Lichtman) No me sorprende, tú comprendes, de nuevo, estas son conversaciones confidenciales que tengo yo con mi cliente, también, en medidas administrativas extraordinarias, el gobierno estadounidense ha montado que si yo divulgo lo que el Chapo Guzmán me dijo a mí, a mí me acusarían de un delito… Comprendo el hecho de que tú eres periodista y estás trabajando muy duro para cumplir con tus responsabilidades, pero se que no te importa y yo no quisiera, por tu show, ir a la cárcel, si estás de acuerdo conmigo, pero no me gustaría ir a la cárcel por divulgar lo que dijo el Chapo Guzmán.

(Satcha Pretto) Abogado, ¿usted lleva este caso por honorarios o de manera probono?

(Jeffry Lichtman) ¿A ti te pagan por tu trabajo o es probono?

(Satcha Pretto) Obviamente a mí me pagan por mi trabajo, ¿le pagan a usted por su trabajo en este caso?

(Jeffry Lichtman) No sé, si es obvio que a ti te pagan, ¿tu crees que es obvio que a mi me pagan o tú crees que es qué, ¿obra de caridad?, ¿que yo me despierto por la mañana y cumplo por mi carrera, que he estado cumpliendo durante estos 30 años en muy alto nivel? Me gustaría que me paguen, a ti te pagan por tu trabajo, es tan maravilloso lo que tu haces, tú vales cierta plata, así que imagínate que yo valgo cierta plata también.

(Satcha Pretto) Bueno la verdad señor, que a mí me pagan pero no por defender narcotraficantes, a mi pagan por informar, por eso creo que es valida la pregunta, porque no voy a asumir…

(Jeffry Lichtman) A ti te pagan por decir en televisión, ¿estás sugiriendo tú que quizás estoy representando en Estados Unidos una persona que está acusada de un delito, y que soy parte de esa acusación también? ¡Eres una idiota! No importa, no significa que yo soy parte del cartel, eres una idiota, si sugieres que lo soy, una idiota, una idiota…

(Satcha Pretto) Abogado Jeffrey Lichtman yo no le estoy faltando el respeto a usted, le di la oportunidad de venir a hablar de su caso, no me falte el respeto a mí… Gracias por acompañarnos en vivo en ‘Despierta América’.

(Jeffry Lichtman) Maravillosa su entrevista, la última con Univision.