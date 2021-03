Mariana Seoane, sensual, talentosa… soltera y sin compromiso

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Tras pasar unos meses en Miami grabando “La Suerte de Loli” (Telemundo), Mariana Seoane regresa a México feliz y agradecida por la experiencia que le ha regalado el papel de “Melissa” en la serie, un personaje que tiene mucho de ella.

“Agradecida por haber tenido trabajo estos meses, por haberme hecho tan feliz, porque yo me hice feliz.

“Creo que ‘Melissa’ se parece a Mariana. Yo tengo un carácter así, de pronto puedo ser medio explosiva, pero no mal, pues. Soy muy positiva, muy alegre, soy muy bromista, siento que ‘Melissa’ se parece mucho a Mariana”.

– ¿Cómo es el detrás de cámaras?

Aquí no puedo decir ninguna mala palabra en “La Suerte de Loli”, entonces lo más chistoso es que imagínense a la “Melissa” en los ensayos antes de grabar, ¡pues ahí me desquitaba!

“En el ensayo decía todas las palabras que no podía decir, entonces generaba un ambiente de trabajo súper chistoso, porque obviamente cuando hacía la escena en serio ya la gente sabía lo que estaba yo pensando, ¡jajaja!”.

En su vida personal, y después de una relación de cuatro años con su novio Gibrán Jiménez, Mariana está soltera.

“No tengo novio ahorita. Siento que somos, las parejas son nuestros grandes maestros. Cada vez que termino una relación sano mi interior. Obviamente, hay una Mariana más revolucionada, una Mariana que ha aprendido más cosas, porque si no he aprendido seguiré cometiendo los mismos errores; pero creo que no me quejo, al contrario, de mi vida para nada porque prefiero ser una mujer feliz a conformarme.

“Y siempre estaré abierta y siempre tendré la esperanza de que llegue el definitivo, ¿no?”.

