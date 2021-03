Hallan cadáver afuera de Citi Field, estadio de NY Mets actual centro de vacunación en Queens

Jywan Stovall, un hombre de 40 años, fue encontrado muerto en un charco en las afueras de Citi Field, estadio de los NY Mets en Queens que actualmente está sirviendo como centro de vacunación.

JStovall, residente de Elmsford (condado Westchester), fue descubierto inconsciente tirado en el suelo el lunes poco después de las 5 p.m., en 38th Avenue y Seaver Way, según la policía. Lo declararon muerto en la escena.

Fue encontrado en un charco de agua y no había signos visibles de trauma. La causa de la muerte no ha sido anunciada oficialmente por la oficina del médico forense de la ciudad ni se ha divulgado la razón de la presencia de Stovall en esa zona.

La calle Seaver Way recibió su nombre de Tom Seaver, lanzador de los NY Mets y miembro del Salón de la Fama quien murió en agosto por complicaciones de demencia y COVID-19, acotó New York Post.

Police investigating after body of 40-year-old man found in street near Citi Field in Queens, NYPD sayshttps://t.co/wfQMDBPxey

— PIX11 News (@PIX11News) March 2, 2021