Madre arrolló fatalmente a su hijo de 6 años y luego lo lanzó al río en Ohio: confesó, pero no se arrepiente

Brittany Gosney admitió haber matado a su hijo de 6 años arrollándolo en una zona rural de Ohio y haber lanzado su cuerpo al río un día después.

Primero Gosney (29) informó que su hijo James Robert Hutchinson había desaparecido el domingo, según la División de Policía de Middletown. Pero tras un interrogatorio adicional, la madre admitió que lo había matado y lanzado su cuerpo al agua.

Gosney confesó que condujo a un área de vida silvestre para abandonar al niño y luego atropellarlo cuando intentó volver al auto, según los registros judiciales obtenidos por Fox News.

“Recogió al niño, lo puso de nuevo en el vehículo y condujo de regreso (a su casa en Crawford Street), donde lo colocó en un dormitorio de arriba”, según la denuncia penal. Al día siguiente, dijo, condujo hasta el río Ohio, donde lanzó el cuerpo de su hijo, con la ayuda de su novio, James Hamilton (42).

Gosney ha sido acusada de asesinato, abuso de un cadáver y manipulación de pruebas, según la policía local. No se informaron los motivos del crimen y el cuerpo aún no ha sido recuperado.

Hamilton también fue acusado de abuso de un cadáver y manipulación de pruebas. Otros dos niños fueron retirados de la casa donde vivía la pareja, agregó la policía.

“La madre no muestra mucho remordimiento en este momento, pero ha confesado haberlo hecho. Es por eso que podemos obtener estos cargos”, explicó el jefe policial David Birk. “Sabremos más una vez que (el cuerpo de) James se recupere y el forense pueda hacer una autopsia”.

Police have entered the home of Brittany Gosney and James Hamilton. No information as to what they were looking for, but an officer can be seen carrying out a brown bag after leaving the property. – @FOX19 pic.twitter.com/vCS54T3OKd

— Payton Del Bradley (@iPaytonBradley) March 1, 2021