Alerta de tsunami para Hawái tras sismos en Nueva Zelanda

El Centro de Alertas de Tsunamis del Pacífico advirtió del posible impacto de tsunamis en Hawái este jueves luego de varios sismos, uno de 8.1, en la zona entre Nueva Zelanda y Tonga.

El movimiento telúrico impactó la región de las islas Kermadec, a eso de las 9:28 a.m., hora de Hawái.

El informe de la agencia de noticias Associated Press indica que el Centro investiga hasta qué punto el fenómeno representa una amenaza para el estado de Estados Unidos.

A TSUNAMI WATCH has been issued for Hawaii. A Watch means a tsunami may impact Hawaii. The threat is still being evaluated by the Pacific Tsunami Warning Center. Monitor TV, radio and official social media.

KNOW if you are in an EVACUATION RED ZONE. https://t.co/716pXxq7kb

— Oahu Emergency Mgmt. (@Oahu_DEM) March 4, 2021