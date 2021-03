“Cavernícolas” llamó Biden a gobernadores que ya levantan restricciones anti Covid-19

El presidente Joe Biden criticó duramente ayer a los gobernadores de estados como Texas y Mississippi, acusándolos de tener “pensamiento neandertal”, por levantar las restricciones de Covid-19 en contra de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y otros altos funcionarios de salud pública.

“Creo que es un gran error (…) Estas máscaras marcan la diferencia. Estamos a punto de poder cambiar fundamentalmente la naturaleza de esta enfermedad”, dijo Biden cuando se le preguntó sobre las decisiones de los gobernadores republicanos Greg Abbott (Texas) y Tate Reeves (Mississippi) de relajar las restricciones.

“Lo último, lo último que necesitamos es que un neandertal piense que mientras tanto, todo está bien, quítese la máscara”, añadió Biden. Y pidió a todos los estadounidenses que continúen siguiendo las pautas de previsión a pesar de los mensajes contradictorios de algunos funcionarios estatales.

“Es crítico – crítico, crítico, crítico – seguir la ciencia: lávese las manos, agua caliente, hágalo con frecuencia. Use una máscara y manténgase socialmente distanciado. Y sé que todos lo saben”, dijo el presidente a los periodistas en la Casa Blanca.

Abbott y Reeves anunciaron esta semana que estaban levantando los mandatos de las mascarillas en sus estados y permitirán que las empresas operen a plena capacidad. Las decisiones se toman cuando los expertos en salud advierten que la relajación de las restricciones ahora podría conducir a otro aumento en los casos de coronavirus, especialmente a medida que las variantes continúan extendiéndose, resaltó CNN.

El Dr. Anthony Fauci, el principal experto en enfermedades infecciosas de la nación y asesor médico de la Casa Blanca, criticó las medidas de los gobernadores para levantar las restricciones diciendo ayer que “ciertamente, desde el punto de vista de la salud pública, están mal aconsejados”

President Biden criticizes Texas and Mississippi for lifting Covid-19 restrictions against pleas from the CDC and other top public health officials: "Neanderthal thinking" https://t.co/NcEVC51n8n pic.twitter.com/ZxsKEY3bo8

— CNN Politics (@CNNPolitics) March 3, 2021