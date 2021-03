Hombre en India decapita a su hija y se entrega a la Policía con la cabeza en mano

Un hombre en India decapitó a su hija de 18 años y se entregó a una comisaría policial con la cabeza en mano.

La agencia de noticias Efe reportó esta semana que el crimen ocurrió en el distrito de Hardoi en el estado norteño de Uttar Pradesh. El hombre habría cometido el acto en venganza por la relación que su hija mantenía con un joven.

Medios en el país reseñaron el video que muestra al delincuente de unos 40 años marchando para entregarse a las autoridades con la cabeza de su hija en la mano.

Uttar Pradesh:

The father, Sarvesh beheaded his daughter with a sharp-edged weapon at Pandetara village and started walking towards the police station with her severed head pic.twitter.com/qbAOyyKSW5

