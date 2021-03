Video captó robo a patadas a señor mayor a plena luz en El Bronx; la gente pasaba de largo sin ayudar

Violencia salvaje e indolencia puede apreciarse en un video divulgado por NYPD sobre el robo a patadas que sufrió un hombre mayor por dos atacantes jóvenes a plena luz en una calle de El Bronx, mientras los transeúntes pasaban de largo.

El crimen sucedió poco antes de las 2 p.m. el lunes pasado en White Plains Rd, en el vecindario Wakefield. Dos hombres se acercaron al señor de 61 años y le exigieron dinero en efectivo. Uno de ellos lo empujó al suelo y el otro le pisoteó la cara. Ambos ladrones registraron los bolsillos de la víctima, le dieron un puñetazo en la cabeza y le robaron $817 dólares antes de huir, según Fox News.

El Servicio de Emergencias Médicas llevó a la víctima al Hospital Montefiore, donde fue atendido por dolor y laceraciones en el labio y la cabeza. No está claro si los atacantes sabían que el señor llevaba esa cantidad de efectivo.

No se han anunciado arrestos. Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

🚨WANTED for ROBBERY: on 3/1, at 1:55 PM in front of 3990 White Plains Road in the Bronx, 2 males approached a 61-year-old victim, demanded cash & pushed and kicked the victim to the ground and removed $817. Any info? Call or DM @NYPDTips at 800-577-TIPS. All calls are anonymous. pic.twitter.com/o28z9sP8bU

— NYPD NEWS (@NYPDnews) March 3, 2021