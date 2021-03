¿Ves números repetidos en todas partes? Mira el significado de cada uno

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Creo que todo sucede por una razón, de tal manera, si hay algo que se repite constantemente en mi vida es porque Dios desea a través de esa situación enviarme un mensaje y/o una enseñanza.

En la Biblia se encuentran bastantes ejemplos de cómo Dios se comunicó a través de los números. De hecho, este libro sagrado comienza contando cómo el mundo fue creado en siete días. Te invito a que tomes la Biblia y la explores y te darás cuenta del protagonismo que los números tienen en la historia de la religión cristiana.

A través de los años, Dios a través de los ángeles me ha enseñado que no hay un lenguaje único para todos sino que Él va creando ese “idioma” particular con cada uno de nosotros. Esto aplica para otras formas de comunicación como los sueños, las visiones, etc. Teniendo lo anterior en cuenta, te comparto los significados generales de algunos números, pero te sugiero que apliques su significado a la circunstancia particular que estés experimentando en tu vida para que de esa manera puedas entender qué es lo que Dios te está queriendo decir:

Número 1: Inicio, comienzo de una nueva etapa o ciclo.

Número 2: Dependiendo del contexto, puede indicar unión o separación.

Número 3: El número de la Santísima Trinidad. Número de perfección y unidad.

Número 4: Tiene que ver con lo material, lo terrenal.

Número 5: Tiene que ver con el balance entre lo material y lo espiritual. Gracia.

Número 6: Está relacionado con los diferentes aspectos de la vida humana.

Número 7: Número muy espiritual. Finalización. Culminación. Perfección.

Número 8: Terminación de un ciclo para dar inicio a otro. Nuevos comienzos.

Número 9: Reflexión. Misión de vida. Es el número que tiene que ver con lo legal y te recuerda el poder de Dios y que Él está en control.

Número 10: Cómo se nutre nuestra vida o nuestro espíritu. Trayecto o recorrido.

