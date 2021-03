Por qué podría complicarse la aprobación del tercer cheque de estímulo en la Cámara

Aunque los demócratas tienen mayoría en la Cámara de Representantes, la presidenta Nancy Pelosi (California), podría enfrentar problemas para la aprobación del paquete de estímulo económico.

Lo anterior debido a críticas de republicanos, quienes han mostrado su rechazo al Plan de Rescate Estadounidense (ARP) del presidente Joe Biden, desde su integración en la Cámara, algo que se intensificó en el Senado, pero sobre todo preocupa la postura de algunas voces demócratas.

La representante Bonnie Watson Coleman (Nueva Jersey) criticó que se descartara el incremento salarial nacional a $15 dólares, además de reducir a $300 dólares el bono semanal al seguro de desempleo, el cual se había propuesto en $400 dólares.

“¿Qué estamos haciendo aquí? Estoy francamente disgustada con algunos de mis colegas y me pregunto si puedo apoyar esta ley”, escribió.

Criticó que parece “no existir un límite” para descontar impuestos a los ricos, pero siempre hay “limitantes para ayudar a los pobres”, como con el envío del cheque de $1,400 dólares.

“¿Qué está haciendo el Partido del Pueblo cuando, en lugar de poner todo nuestro esfuerzo en ayudar a las familias trabajadoras que luchan, estamos discutiendo sobre formas de dejarlas a un lado?”, cuestionó. “¿Para qué estamos aquí si no es para ayudar al pueblo estadounidense?”

This trend is outrageous:

Eliminating $15/hr

Reducing thresholds for payments (cutting off ~400k New Jerseyans)

Cuts to weekly payments

What are we doing here? I'm frankly disgusted with some of my colleagues and question whether I can support this bill.

1/ https://t.co/r9dqZpuCbU

— Rep. Bonnie Watson Coleman (@RepBonnie) March 5, 2021