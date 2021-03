¿Selena Gómez analiza retirarse de la música?

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Selena Gómez aseguró en una entrevista para la revista Vogue, de la cual es su portada de abril, que la música podría no estar en su futuro para siempre.

“Es difícil seguir haciendo música cuando la gente no necesariamente te toma en serio. He tenido momentos en los que he estado como: ‘¿Cuál es el punto? ¿Por qué sigo haciendo esto?’.

“Sentía que ‘Lose You to Love Me’ era la mejor canción que había lanzado en mi vida, y para algunas personas todavía no era suficiente. Creo que hay mucha gente que disfruta de mi música, y por eso estoy muy agradecida, por eso sigo, pero creo que la próxima vez que haga un álbum será diferente.

“Quiero intentarlo por última vez antes de que tal vez me retire de la música“, puntualiza en la charla.

Gómez, quien debutó con su álbum Kiss & Tell, en 2009, también abrió su corazón al recordar cómo fue su infancia, la cual, señaló, estuvo plagada de carencias y pobreza.

“Recuerdo que siempre me dejaban en claro que la gente tenía menos que nosotros y que nosotros no teníamos mucho”, rememora la joven, de 28 años.

“Pero creo que lo hicimos porque mi madre siempre estaba haciendo millones de cosas solo para hacerme feliz, y nos ofrecíamos como voluntarios en los comedores de beneficencia el Día de Acción de Gracias, o revisábamos mi armario en busca de cosas para donar a la caridad”.

Afortunadamente, años después Gómez dio su gran salto al mundo del espectáculo cuando se unió al elenco de Barney & Friends, junto a su compañera Demi Lovato, a la edad de 10 años.

Al poco rato consiguió su propia serie de Disney y cintas para la televisión; encabezó su propia banda, Selena Gomez & the Scene; protagonizó películas de Hollywood y lanzó una carrera en solitario de gran éxito.

En la portada de Vogue, la intérprete luce deslumbrante, posando con una blusa estampada con hombros descubiertos y ribete de piel.

En otra imagen, ella descansa junto a la piscina con un bikini estampado de cintura alta y un pañuelo en la cabeza. Sus ojos están cerrados mientras toma el sol.

Más adelante en la entrevista, Selena también habla sobre el hecho de que sus abuelos paternos eran indocumentados.

“No fue por ninguna razón que no lo hubiera compartido antes. Es solo que cuando comencé a ver el mundo como es, todas estas cosas comenzaron a ser como bombillas que se apagan”, indicó la estrella.

Los abuelos de Gómez, según ha explicado ella misma, tardaron 17 años en obtener la ciudadanía.

“Recuerdo que eso significó mucho. Mi abuelo estaba trabajando en la construcción, contratando a cientos de personas, y todavía vivían al límite (de la ley), escondiendo lo aterrador que era esa situación para ellos”.

POR: Rodolfo G. Zubieta