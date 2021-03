Una misma banda golpeó y robó a tres mujeres con 15 minutos de diferencia en el este y oeste de Manhattan

NYPD publicó fotos de un trío de sospechosos buscados por robar violentamente a tres mujeres en diferentes puntos de Manhattan en un lapso de apenas 15 minutos.

Los sospechosos, todos con capuchas negras y con el rostro cubierto, supuestamente ​arrojaron a las tres víctimas al suelo a partir de las 8:20 p.m. del martes en el Upper West Side, continuando luego en el Upper East Side.

Primero, a una mujer de 50 años le robaron su bolso con tarjetas de crédito en West End Avenue cerca de West 61st Street. Diez minutos después, hubo una víctima de 38 años en East 65th Street y 3rd Avenue, a quien le quitaron su bolso y teléfono celular. Sólo 5 minutos más tarde, también asaltaron a una mujer de 25 años mientras paseaba a su perro en East 65th Street y York Avenue, llevándose su bolso, dijo la policía.

Los oficiales ya habían vinculado los dos asaltos del East Side, pero ahora creen que los mismos hombres atacaron antes en el Upper West Side. Uno de los sospechosos llevaba un sombrero de “Detroit” y fue sorprendido mirando directamente a la cámara de seguridad de un ascensor, detalló New York Post.

Los tres entraron y salieron de un Toyota Camry gris con la placa de Nueva Jersey P73JPY para cruzar la ciudad. “En cada incidente, las personas se acercaron a las víctimas por detrás y las empujaron al suelo antes de retirar sus pertenencias”, dijo la policía de Nueva York.

No se han anunciado detenciones. Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

