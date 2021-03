Desgarrador: mueren dos jirafas al incendiarse zoológico en Virginia

Dos jirafas murieron después de que un granero se incendiara en un zoológico privado en Reston (Virginia), el lunes.

Bomberos del Condado Fairfax respondieron antes de las 6 p.m. mientras se observaba humo proveniente del techo y los pisos del granero, en Roer’s Zoofari.

A las 7:25 p.m. el departamento de bomberos dijo a través de Twitter que dos jirafas habían sido encontradas muertas dentro del granero. Ningún otro animal resultó herido durante el incendio y todos están bajo el cuidado del personal del zoológico.

Una de las jirafas fallecidas era Waffles, macho de 6 años, que llegó al zoológico en 2016, dijo a The Washington Post la dueña del parque, Vanessa Stoffel.

“Esta noche, el personal y la familia de Roer’s Zoofari están devastados luego de un incendio en un granero que cobró la vida de nuestra querida jirafa, ‘Waffles’ y su nueva compañera” Belgian, dijo el zoológico en Facebook.

El zoológico dijo que los miembros del personal “están devastados por esta tragedia”. El parque ha sido cerrado hasta el viernes 12. No se ha informado la causa de las llamas.

