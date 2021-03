Unos 2.2 millones de niños que no recibieron primeros cheques de estímulo recibirán el tercero

El cheque de estímulo incluido en el plan de recuperación económica que aprobó la Cámara de Representantes este miércoles llegará también a unos 2.2 millones de mejores ciudadanos, hijos de indocumentados, según los cálculos del Centro Nacional de Derecho Migratorio.

“El Senado aprobó el Plan de rescate estadounidense de $1.9 billones de dólares, que da el alivio que nuestras comunidades necesitan -e incluyen a 2.2 millones de personas de familias de estatus mixto”, publicó la el centro de estudios el pasado 6 de abril en Twitter.

🚨BREAKING: The Senate passed the $1.9 trillion #AmericanRescuePlan, providing necessary relief to our communities—including 2.2 mil. more people in mixed-status families. Though we celebrate this victory, the bill once again unfairly excludes 9.3 mil. immigrants from relief. 1/ pic.twitter.com/G9y3Bjik5n

— National Immigration Law Center (@NILC) March 6, 2021