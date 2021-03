Cinco años de cárcel a un apostador que amenazaba a jugadores de Grandes Ligas y otros deportistas profesionales

Un apostador deportivo enfrentará hasta cinco años en prisión federal por enviar mensajes amenazantes en las redes sociales a los jugadores de los Tampa Bay Rays.

Benjamin Tucker Patz, de 24 años, de Napa, se declaró culpable el miércoles en la Corte Federal de Tampa de transmitir amenazas a nivel interestatal o extranjero, según los registros judiciales.

Patz fue acusado inicialmente el año pasado. Había realizado numerosas amenazas violentas en 2019 contra atletas y sus familiares a través de cuentas anónimas de Instagram, según una denuncia penal.

