Mexicana llegó indocumentada a EE.UU y vendió churros hasta convertirse en ejecutiva de Wall Street en NYC

Para la mexicana Julissa Arce cualquier meta se puede lograr.

La joven es vivo ejemplo de lo anterior, ya que llegó al país a los 11 años como indocumentada y logró convertirse en una ejecutiva de Wall Street, en Nueva York.

Arce, originaria de Taxco, Guerrero, fue vicepresidenta de la poderosa firma Goldman Sachs, y también laboró para Merrill Lynch.

La mexicana contó a Telemundo que tuvo que vender churros siendo adolescente para costearse la universidad. Esa formación académica y su esfuerzo de cada día es lo que le ha permitido llegar al lugar destacado en el que se encuentra.

Arce atribuye parte de sus éxitos a la motivación que le dieron su madre y su abuela.

“Mi madre y mi abuelo siempre me inculcaron el seguir tus sueños, que a pesar de que tengas miedo, tienes que cargar con ese miedo y seguir adelante, porque muchas veces el medio no se quita, simplemente tú tomas la decisión de que a pesar del miedo tú tomas el siguiente paso”, indicó la hispana en entrevista con la cadena con motivo el mes de la historia de la mujer y el Día Internacional de la Mujer Trabajadora.

“Lo segundo yo creo que es que yo he tenido oportunidades, gracias a la vida, que me las ha dado”, añadió la entrevistada.

Con el tiempo, la mexicana ha notado que en Estados Unidos cada vez se habla con más contundencia sobre casos e historias de vida como la suya.

Hablar de su estatus migratorio le daba pena

“Ahora me doy cuenta de cuánta gente está pasando por lo mismo que yo pasé. Cuando era niña, cuando era indocumentada, era algo que no se hablaba, era algo que me daba pena, era algo que me daba miedo; y, ahora, creo que gracias a muchos activistas que han contado sus historias, eso me dio a mí el poder de contar la mía”, abundó la también líder social.

“Y creo que ahora hay muchos inmigrantes, que son indocumentados, particularmente los jóvenes, que dicen ‘no tengo miedo’ y ‘yo estoy aquí para quedarme'”, puntualizó la profesional.

“No importa si tienes papeles o no tienes papeles. Si tienes una meta, la puedes lograr”, emplazó la entrevistada.

Arce estuvo indocumentada en el país por unos 15 años, algunos de los que trabajó para Goldman Sachs. Finalmente, la joven obtuvo la ciudadanía en el 2014.

La activista escribió dos libros en los que narra su historia en los EE.UU. desde que llegó sin papeles, titulados My (Underground) American Dream (Entre Las Sombras del Sueño Americano) y Someone Like Me (Alguien Como Yo).

La joven sigue enfocada en promover la educación entre jóvenes para que como ella puedan trascender las barreras migratorias y convertirse en profesionales en este país.

Arce es la cofundadora de Ascend Educational Fund (AEF) que ofrece becas estudiantiles y programas de mentoría para estudiantes inmigrantes en la ciudad de Nueva York.