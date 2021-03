“Messi puede quedarse en mi casa si firma con el Real Madrid”: Sergio Ramos le ofreció hospedaje al argentino

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Sucedió lo insperado: Sergio Ramos le ofreció su casa a uno de sus archirrivales: Lionel Messi, en caso de que el capitán blaugrana decida abandonar al FC Barcelona y fiche por el Real Madrid para hacer mancuerna con él.

El ofrecimiento se dio durante una entrevista por Twitch para el programa “Charlando tranquilamente”, a propósito de que el próximo verano Leo Messi termina su contrato y podría abandonar a su equipo de toda la vida de forma gratuita.

“Lo recibiría encantado, 100 %, las primeras semanas le habito mi casa si hace falta, para que se vaya acomodando”, expresó cuando su interlocutor, Ibai Llanos, le preguntó si le daría la bienvenida a Messi.

Y el capitán blanco justificó su decisión diciendo que es mejor tener a Messi de aliado que de rival, a sabiendas del gran talento de “La Pulga”.

“A los madridistas nos ha tocado sufrir a Leo en sus mejores años del fútbol. Por lo tanto para nosotros, siempre que no lo tengas enfrente, sería una idea muy grande, porque nos ayudaría a ganar y a conseguir más éxitos. Sería una tontería decir lo contrario”, aseveró.

"LE HABITO MI CASA SI HACE FALTA" declaró Sergio Ramos, con gracia, cuando @IbaiLlanos le preguntó si le gustaría tener a Messi en el Real Madrid. pic.twitter.com/X9kkWcyf7C — SportsCenter (@SC_ESPN) March 11, 2021

Sin embargo, esta dupla sólo se podría dar en el Real Madrid, ya que Sergio Ramos, quien también termina contrato este verano, descartó completamente que pudiera fichar por el Barcelona.

“¡Absolutamente, no hay ninguna posibilidad! Me gusta Joan Laporta, lo conocí y me gustó. Pero es lo mismo que no ver a Xavi, Puyol o incluso a Messi fichar por el Madrid, también funciona al revés y estamos los que nunca jugaríamos en el Barça. Hay algunas cosas que el dinero no puede comprar”, concluyó, confirmando que no habría suma que lo hiciera vestirse de azulgrana.