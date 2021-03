Policía hispano recibió altos honores en NYPD, pese a su historial de mentiras admitidas

Danny Acosta recibió uno de los más altos honores del Departamento de Policía de Nueva York por supuestos actos heroicos, a pesar de que admitió haber mentido durante casi una década en relación al tiroteo de un adolescente a quemarropa, destacó New York Post.

La nueva base de datos de oficiales de NYPD lo enumeró como receptor de la “Medalla al Valor” (Medal of Valor), así como una mención honorífica, por un tiroteo en El Bronx en 2009 en el que afirmó que había disparado dos veces a un adolescente que sostenía un arma en la cabeza del compañero de patrulla de Acosta.

Siete años después, Acosta le admitió a un abogado del Departamento Legal de la ciudad, bajo la falsa impresión de que su confesión era privilegiada, que se había sentado a horcajadas sobre la espalda del adolescente, sacado su arma de fuego y disparado a quemarropa, según documentos judiciales.

The Post informó en exclusiva el domingo los detalles de la narrativa impugnada, junto con una acusación penal de 16 cargos y un juicio interno pendiente, después de desenterrar los documentos judiciales.

Acosta, hoy de 41 años, permanece en la nómina de la fuerza policial y ​​está negociando un acuerdo para posiblemente jubilarse con su pensión.

La base de datos lo señala como en “escritorio militar y de licencia prolongada” mientras está en suspensión pagada. También indica que tiene otros cuatro premios por trabajo policial y un historial disciplinario limpio.

La base de datos de NYPD se hizo pública recientemente, pocos días después de que la Junta de Revisión de Quejas Civiles (CCRB) publicara su propia base de datos sobre mala conducta policial.

La base de datos de NYPD no incluye ninguna queja que no haya resultado en disciplina, a diferencia de los registros en línea del CCRB.

NYPD officer shot a teenager at "point-blank" range and lied for years about it, falsely claiming the young man was holding a gun to the officer's partner's head. Officer remains on NYPD payroll and is negotiating to possibly retire with his pension. https://t.co/Y7KVhVZMnB

— Michael Bloch (@MichaelBloch15) March 9, 2021