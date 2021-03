Extraditaron a Nueva York a pariente pervertido de dos niñas, prófugo en Israel desde 2010

Brooklyn Rabbi who fled to Israel in 2010 when he was accused of molesting children is finally extradited back to New York https://t.co/7JxfJQLmnb

Gershon Kranczer, un residente de Brooklyn (NYC) que huyó a Israel en 2010 en medio de acusaciones de abuso de dos pariente menores de edad, fue extraditado el jueves a EE.UU.

Kranczer, hoy de 65 años, fue procesado en la Corte Suprema de Brooklyn por el presunto asalto sexual de dos parientes niñas, anunció la Oficina del Fiscal de Distrito de Brooklyn.

El presunto agresor está acusado de abusar sexualmente de un familiar varias veces desde agosto de 1996 hasta febrero de 2003, dijeron los fiscales. Al comienzo del supuesto ataque, la víctima tenía 6 años. También se alega que Kranczer abusó sexualmente de otra pariente de 11 años entre marzo de 2001 y septiembre de 2002.

En 2010, estando bajo investigación, viajó a Israel en un presunto intento de escapar de la ley, dijeron fiscales. La policía de Nueva York alertó a Interpol de su partida.

Después de pasar más de una década en el extranjero bajo un alias, las autoridades capturaron a Kranczer en febrero de 2020. Los alguaciles estadounidenses, la Oficina del Fiscal de Distrito de Brooklyn y la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia (DOJ) también participaron en la captura.

Kranczer luchó contra la extradición a Estados Unidos durante más de un año. Después de perder su apelación final, fue traído de vuelta la semana pasada, reportó New York Post.

Gershon Kranczer is accused of repeatedly sexually assaulting two of his young relatives from 1996 through 2003. He was charged with sexual conduct against a child, criminal sexual act and sexual abuse: https://t.co/BzAsTKS8YF

— U.S. Marshals (@USMarshalsHQ) March 12, 2021