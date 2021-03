Michelle Obama dice que no le sorprenden revelaciones de Meghan Markle sobre racismo en realeza británica

La exprimera dama Michelle Obama se sinceró con Jenna Bush Hager en el programa Today de NBC sobre las alegaciones de racismo en la realeza británica y dijo que no le sorprende las declaraciones públicas hechas por Meghan Markle y el Príncipe Harry en entrevista con Oprah Winfrey.

En la entrevista divulgada este martes, la esposa del expresidente Barack Obama declaró: “La raza no es una nueva construcción en este mundo para personas de color. Así que no fue una sorpresa completa escuchar sus sentimientos y que los articulara”.

De paso, reflexionó sobre la base del servicio público.

“El servicio público es un brillante, afilado y caliente foco, y mucha gente no entiende, y no tienen que entenderlo”, argumentó Obama sobre la confesión de Meghan Markle y el Príncipe Harry en la entrevista de hace una semana.

“Lo que yo siempre guardo en mi mente es que nada de esto es sobre nosotros en el servicio público. Es sobre la gente a la que nosotros servimos”, añadió.

“Yo siempre trato de apagar la luz y enfocarme en las personas a las que estamos aquí para servir”, insistió la afroamericana.

“Yo siento que fue algo desgarrador de escuchar, que ella sintiera que estaba con su propia familia, su propia familia pensó diferente de ella”, planteó Jenna.

“Race isn't a new construct in this world for people of color. So it wasn't a complete surprise to hear her feelings and to have them articulated.” –@MichelleObama on Meghan Markle's tell-all interview with Oprah pic.twitter.com/NIpSjPWtRQ

— TODAY (@TODAYshow) March 16, 2021