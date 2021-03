Turistas en Puerto Rico se enfrentan a silletazos y hasta con pelucas en pelea cerca de bar de hotel Sheraton en San Juan

El domingo, la administración del hotel Sheraton de Miramar en el distrito del Centro de Convenciones de San Juan, donde ocurrió la pelea, informó que los huéspedes fueron removidos de la instalación tras los actos.

En el video se pueden observar a los turistas discutiendo en inglés frente a una barra en una terraza del hotel, donde dos grupos de huéspedes intercambian palabras.

A medida que continúan los gritos en inglés, se observa a una mujer levantar una silla, con la que intenta agredir a otra persona, mientras otros intentan detenerla. Luego, en otra ocasión se ve a otra mujer lanzar una de las sillas a otros de los turistas.

En el video se escuchan a lo que parecen ser observadores del incidente hablando en español, antes de intervenir hablando en inglés para indicarles que se fueran a sus cuartos.

“En la noche del sábado se suscitó un lamentable incidente en el área de la piscina donde hubo una pelea entre varios turistas hospedándose con nosotros”, indicó el hotel Sheraton en declaraciones escritas.

En el escrito, la gerencia del hotel asegura que “se tomaron todas las medidas necesarias dentro de nuestro alcance junto con el apoyo de las autoridades pertinentes y los huéspedes fueron removidos del hotel. La seguridad y bienestar de nuestros huéspedes es nuestra prioridad y estamos totalmente comprometidos diariamente para mantener un ambiente seguro en todas nuestras áreas”.

Hasta el mediodía del domingo, la Oficina de Prensa del Cuartel General de la Policía de Puerto Rico ni la Policía Municipal de San Juan habían sido informados sobre alguna querella en relación al incidente.

Sin embargo, la gerencia del hotel indicó que sí se radicó una querella poco después del incidente.

Estos actos de violencia ocurren en momentos en que se levantan más críticas contra el comportamiento de turistas que han visitado Puerto Rico en medio de la pandemia de la COVID-19.

Desde anoche también circula en las redes sociales un video de dos mujeres, supuestamente también turistas, peleando en el piso de un negocio en el Viejo San Juan.

THREAD. Tourists in Puerto Rico assault woman in wheelchair. The tourists, were asked wear their masks, to keep their distance, and hold the door for her so she could enter the building. The tourist refuses, says “SPEAK ENGLISH!” then throws her alcohol drink at woman’s face. pic.twitter.com/0xiXzMYITt

— paolette (@deviIette) February 12, 2021