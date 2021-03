Video captó a pistolero baleando apartamento desde la calle sin pudor en Nueva York

NYPD está buscando a un hombre que abrió fuego desde la calle apuntando a un apartamento en Queens la madrugada del domingo, sin pudor.

El pistolero fue captado por una cámara de vigilancia disparando dos balas hacia el 3er piso de un edificio en Jackson Heights cerca de la calle 91 y la avenida 35, el domingo a las 3:50 a.m., según la policía.

Nadie resultó herido, pero una de las balas atravesó una ventana y quedó alojada en el techo del apartamento, donde en ese momento había tres personas adentro. El otro proyectil alcanzó el exterior del edificio, dijo la policía.

No estaba claro de inmediato si el atacante tenía como objetivo ese apartamento específico o disparó al azar. Dos mujeres, de 23 y 25 años, y un hombre de 20 estaban adentro en ese momento, detalló New York Post.

WANTED for RECKLESS ENDANGERMENT : On Sunday March 14, 2021 @ 3:50 A.M., in vicinity of 91St. and 35th Ave @nypd115pct. Suspect fired two rounds into exterior of building striking 3rd floor apartment window. Any info call us @ 800-577-TIPS or DM NYPDTips Reward up to $2500. pic.twitter.com/rIQhjy1r78

— NYPD Crime Stoppers (@NYPDTips) March 16, 2021