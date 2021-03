Esto fue lo que pasó cuando la cubana Rashel Díaz se puso a hacer tacos

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Con poco más de seis años de casada, Rashel Díaz revela que algunos de los roles típicos de las parejas están invertidos en su caso, pues es su esposo, Carlos García, quien se encarga de preparar los alimentos diariamente mientras ella se encarga de realizar otras labores como la limpieza de la casa o el lavado de la ropa.

La conductora compartió en Instagram un video en el que confiesa que lo único que le sale bien en la cocina son los sándwiches y los huevos, por lo que, cuando su marido le dijo que quería que cocinara con él un manjar mexicano, ella quedó bastante extrañada, aunque aceptó el reto sólo por curiosidad de lo que ocurriría en el proceso.

“Hoy me reí como no tienen idea. Quien me conoce, ya sabe que cocinar no es mi fuerte, aunque lo intento, así que cuando Carlos me pidió que lo ayudara a preparar tacos y fajitas… ¡ay, señor! Tienen que verlo ustedes mismos”, escribió Rashel al pie del corto que ya cuenta con casi 50 mil reproducciones.

En el video se puede apreciar que la cubana espera las instrucciones de su amado para comenzar a preparar los ingredientes. Su primer desafío fue cortar el cilantro y cuando su esposo se percató de que no tenía ni idea de cómo hacerlo, acudió en su ayuda, luego rebanó algunos limones para hacer la salsa y pimientos para la guarnición. Finalmente, el empresario vio que su aprendiz estaba progresando rápidamente, por lo que la puso a cargo de cocinar al mismo tiempo las dos carnes que se servirían.

