Exjugador de los Mavericks queda paralítico tras ser atropellado en su bicicleta

Shawn Bradley, quien jugó en la NBA para los Philadephia 76ers y los Dallas Mavericks, recibió este miércoles una triste noticia: no volverá a caminar.

Fue el 20 de enero pasado cuando el expívot circulaba en las calles de St. George, Utah, a una calle de distancia de su casa, cuando fue golpeado por un automóvil que provocó el trágico suceso.

Tras el accidente, Bradley se sometió a una cirugía de fusión de cuello, por la que pasó las últimas ocho semanas hospitalizado y sometido a rehabilitación, pero desafortunadamente ésta no rindió frutos. Los Mavs fueron quienes compartieron lo sucedido a través de un comunicado y hablaron del estado anímico del jugador de baloncesto y sus planes a futuro.

“Con su esposa Carrie a su lado las veinticuatro horas del día, y con el apoyo de un increíble equipo de especialistas en rehabilitación y familia, Bradley está de buen humor. Planea utilizar su accidente como una plataforma para crear una mayor conciencia pública sobre la importancia de la seguridad de las bicicletas“, se puede leer en un fragmento de la misiva.

