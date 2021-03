Con gran espada samurai, hispano atacó a policías en calle de Nueva York

Wilson Pichardo fue arrestado tras empuñar una espada samurai y golpear a un oficial de NYPD en una calle del Upper East Side de Manhattan.

La policía anunció ayer que el incidente comenzó cuando se respondió a una llamada al 911 sobre un hombre que balanceaba imprudentemente una espada katana en Madison Avenue cerca de East 73rd Street poco antes de las 6 p.m., el sábado.

Los policías se enfrentaron al sospechoso, identificado más tarde como Wilson Pichardo (33), cerca de la calle 77, donde dijeron que rechazó las órdenes de soltar la gran arma.

Pichardo luego se abalanzó sobre uno de los agentes, supuestamente golpeándolo en la cara y el estómago varias veces, según la policía. Fue detenido después y acusado de asalto a un oficial, resistirse al arresto, peligro imprudente, obstruir la administración gubernamental y posesión criminal de un arma.

El agente atacado fue hospitalizado y se recuperó de sus heridas, añadió New York Post. Los oficiales de la comisaría 19 tuitearon una foto del arma japonesa confiscada, con una leyenda que decía: “Siglo equivocado. Período equivocado. ¡Simplemente incorrecto!”

Wrong century. Wrong period.

Just wrong!

Calls of a man wielding a katana on Madison Avenue elicited a fast response by officers.

Following a struggle with the suspect, refusing to drop the weapon, & resulting in injuries to a cop—he was arrested with no injuries to the public. pic.twitter.com/jVocK4DkJN

— NYPD 19th Precinct (@NYPD19Pct) March 17, 2021