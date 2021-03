Detienen a sujeto con AR-15 cerca de casa de Kamala Harris

Paul Murray, de 31 años, fue detenido por agentes del Servicio Secreto, cerca de la residencia de la vicepresidenta Kamala Harris, y entregado a autoridades de Washington, D.C.

El sujeto, ubicado en el Observatorio Nacional, portaba una AR-15 y 113 balas, así como cinco cargadores de 30 cartuchos cada uno.

Un portavoz de la Policía Metropolitana de Washington dijo que los agentes respondieron al llamado de un sospechoso en su auto.

El boletín de inteligencia se originó en Texas, indicaron las autoridades. El detenido es de San Antonio.

El hombre enfrenta acusado por portar un arma peligrosa, portar un rifle o escopeta fuera de un negocio, posesión de munición no registrada y posesión de un dispositivo de gran capacidad.

Un funcionario del Servicio Secreto confirmó a CNN que ninguna de las personas incluidas en el plan de protección de la vicepresidenta Harris estaba en la residencia en el momento del incidente.

Según más información de las autoridades, Murray enfrenta problemas mentales, incluida “paranoía”, pensado que el Gobierno “iba tras él”.

BOLO says Paul Murray experiencing paranoid delusions, thought government after him, he bought an AR-15, told mom he was in DC to “take care of his problem”https://t.co/YsHImTIjMs @fox5dc pic.twitter.com/bbb2dUd85P

