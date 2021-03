En exclusiva Alejandro Nones confiesa lo que significa para él debutar en Neflix

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Alejandro Nones hace una pausa en las telenovelas para cumplir un sueño: debutar con una serie que promete ser un nuevo éxito de Netflix, ‘¿Quién Mató a Sara?‘.

Para él, este proyecto es mucho más que una nueva oportunidad, dice que es la cosecha de años de siembra: “Formar parte de Netflix es un parte aguas en la carrera de cualquier actor”, nos dice en una entrevista exclusiva.

-¿Cómo fue interpretar a este hombre juzgado y sentenciado pero no por la justicia sino por el entorno?

Alejandro Nones: Rodolfo un personaje del que estoy muy agradecido, un personaje complejo, profundo, un tipo que a raíz de la muerte de Sara hace 18 años, muere por dentro, la culpa lo mata, lo mata el no haber tenido valor, el que su entorno haya sido mucho más fuerte que él , su cobardía. Entonces desarrollar todo eso fue complejo como actor, pero al mismo tiempo sumamente satisfactorio. El proceso previo creativo de un personaje es lo que más disfruto de ser actor y cuando te tocan personajes complejos desde la pluma, complejos desde la estructura como actor, se agradece… Son de esos proyectos que yo siento que son un de repente como recoger un poco la cosecha de mucho tiempo, de mucho esfuerzo durante muchos años

-Hablas de la cosecha de tanto tiempo de siembre, ¿qué pasa contigo cuando llega eso que tanto esperas?

Alejandro Nones: Jessica Caldero, que es la directora de casting, la conocí en un viaje con unos amigos y de allí ella siempre había tenido la inquietud de trabajar conmigo, los tiempos no se podían o mi situación ese momento laboral no me lo permitía… Cuando Jessica me busca para este personaje, ella confió totalmente en mí, yo al sentir ese apoyo de ella creo que me liberé en el casting, y gracias a Dios, después de un proceso largo de incertidumbre, terminé haciendo yo el personaje y ahí comenzó esa aventura de construir a Rodolfo.

-Si Rodolfo fuera tu mejor amigo, ¿qué le dirías?

Alejandro Nones: Le daría un gran abrazo primero al pobrecito, pobre Rodolfo de verdad, y le diría que uno tiene que ser dueño de su vida, que ahí está la clave de la paz, y la paz te lleva a poder ser libre y poder ser feliz, y que si tú no eres dueño de tu vida muy difícilmente pase eso, entonces ayudaría a Rodolfo a que se llena de fuerza y que entienda cómo realmente son las cosas.

-Como en una época el sueño de un actor era llegar a Hollywood, hoy parece ser que es estar en las producciones de Netflix, ¿qué es Netflix desde adentro?

Alejandro Nones: Me encantaría que me hicieras esta pregunta una semana después de que salga al aire (risas)… Sin lugar a duda yo siento que Netflix es un monstruo que sabe hacer muy bien las cosas. Es una empresa que he sentido que tiene don de gente, que la cercanía con la que te hace sentir con los directivos, con las personas, atentos, cariñosos, entrañables, y que al mismo tiempo tiene claro, que el crecimiento de una industria, va de la mano de lo que ellos estén haciendo y de lo que decidieron ser la punta de lanza, del crecimiento de esa industria… Creo que formar parte de Netflix puede ser un parte de agua en la carrera de cualquier actor.

-¿Por qué?

Alejandro Nones: Porque es muy diferente que tú hagas un proyecto que en un día este en acceso directo en la mano de 190 países en el mundo, me emociono al decírtelo, entonces que yo mañana pueda decir en Venezuela véanme, que pueda decir en Paraguay que después de ‘La Piloto’ es impresionante el cariño de cómo me escribe gente todos los días, en Brasil, Turquía y que el día 24 este de 190 países, traducida a más de 8 idiomas, que este en turco, que esté en francés, en alemán, en coreano o sea es impresionante, para mí es abrumador, entonces yo creo que Netflix es hoy en día ese trampolín, ese aliado del mundo para crear contenido y romper fronteras.

-Hablas de esta libertad que te brinda meterte en el mundo de consumir series y películas de Netflix, para tu país, Venezuela, sin duda es una gran ventana para soñar salir de su encierro y crisis más allá de la pandemia.

Alejandro Nones: Yo tengo ahí esa asignatura pendiente, esa espina constante, profunda que es mi país, que es hacer algo en mi país, que la gente conozca que hay un actor que se siente venezolano, que se siente orgulloso de ser venezolano, que está teñido de México, por supuesto, y que le debo muchísimo a México, como un país maravilloso, pero que se siente feliz y orgulloso de ser venezolano y que lleva su bandera siempre con orgullo diciendo: “Yo soy un actor venezolano”.

-¿Por qué no nos podemos perder ver a ‘¿Quién mató a Sara?’?

Alejandro Nones: No te puedes perder ‘¿Quién mató a Sara?’, porque te impresiona constantemente, es inesperado lo que sucede, el nivel de factura que tiene, la realización del de más alto nivel, esa serie pudiera estar echa en alemán, en Inglés y pudiera ser de cualquier lugar del mundo sin lugar a dudas, creo que la historia, la intriga, el unir las piezas, el entender y lo bien hecha que está, y lo bien dirigida y lo bien actuada, yo creo que, como latinos, deberíamos de apoyar este tipo de proyectos para que se sigan abriendo puertas, para que el día de mañana se siga escuchando fuerte la presencia latina, que cada día es más transcendente e importante dentro de la industria en el mundo.

MIRA AQUÍ UN ADELANTO DE ‘¿QUIÉN MATÓ A SARA?’: