Debido al COVID-19 inmigrantes hispanos en NY sufren lentitud de servicios consulares que pueden ser de “vida o muerte”

Luego de un año de pandemia, los servicios rutinarios en las oficinas consulares como la renovación de pasaportes y actos notariales tampoco se han normalizado para miles de inmigrantes latinoamericanos que residen en la Gran Manzana. Tras meses de cierre de consulados y embajadas, ahora las normas de distanciamiento social y citas virtuales, atascaron muchos procesos en una especie de “cuello de botella” que es descrito por muchos como un “laberinto” que puede tardar meses.

Mexicanos, dominicanos, ecuatorianos y colombianos, las comunidades hispanas más grandes de la ciudad de Nueva York, comparten diariamente la misma “agonía” en las puertas de sus respectivas sedes diplomáticas: citas para tramitar o renovar el pasaporte que en algunos casos podrían programarse en una fecha que implica varios meses, tardanzas en la entrega del documento, una vez hecho el trámite. Y, además, una deficiente atención telefónica.

La ecuatoriana Juliana Vera, de 52 años, cuenta que acudió a la sede consular de su país ubicada en Long Island City, en Queens, para chequear si de manera personal podía resolver algo que de manera virtual le resulta inquietante: Abril 2022 es la fecha más cercana que le arroja el sistema para la renovación de la única identificación válida para viajar.

“Nadie atiende el teléfono. Es insólito que yo no pueda ni siquiera desde ahora tener el plan de visitar a mi familia la próxima Navidad. Yo entiendo que por el COVID-19 todo el mundo está complicado, pero creo que se debe idear forma de agilizar. En mi caso es por un viaje. Pero para mucha de mi gente es de vida o muerte. Y esto le complica incluso temas delicados de migración”, dijo la inmigrante.

El comentario de Juliana es apenas una de las reacciones que son expuestas diariamente a través de la página Facebook del país suramericano, quejas que confluyen en la misma idea: obtener el pasaporte tal como está ideado por las restricciones que impone el coronavirus, en las sedes consulares de Manhattan y Queens, se puede dilatar incluso doce meses.

“Todavía hay pandemia”

En medio de la avalancha de críticas, Carlos Martínez, Cónsul General del Ecuador en Nueva York dijo a El Diario que “lamentablemente” hay un hecho concreto que muestra una lentitud en todos los procesos, pero se debe entender bajo el contexto de que “todavía hay pandemia”.

“Tenemos muchas limitaciones en el aforo de nuestras oficinas. No podemos recibir al mismo número de ecuatorianos que recibimos normalmente. Más aún cuando la demanda de pasaportes es altísima. Y nuestra capacidad es mucho menor”, aclaró.

Martínez subrayó que está consciente que hay un claro problema de lentitud que afecta profundamente la vida de sus connacionales, pero que en las últimas semanas han tomado algunas medidas para aligerar los procesos, especialmente para quienes entran en el espectro de una emergencia.

“Hemos iniciado hace dos semanas un plan para reprogramar las citas. En ese periodo de tiempo hemos podido adelantar por lo menos 800 solicitudes. Diariamente hemos podido procesar entre 25 y 30 pasaportes para situaciones muy especiales, como es el caso de los beneficiarios de la Acción Diferida de Llegados en la Infancia (DACA), porque se encuentran con el trance de tener que renovar sus permisos de trabajo”, aseguró.

Más horas de trabajo

El representante consular ecuatoriano calcula que con el plan de jornadas extendidas de horario, hasta las 7 de la noche, puestas en marcha en sus oficinas en la ciudad de Nueva York, a mediano plazo debería bajar la presión generada por las regulaciones de bioseguridad pandémica.

En cuanto a las quejas recurrentes del escaso nivel de respuesta a los números de atención telefónica, enfatizó que el volumen de llamadas es enorme, por ello exhorta a los ecuatorianos de Nueva York que buscan información por trámites específicos, que precisen en la página web de ese consulado las líneas a las cuales llamar de acuerdo con cada trámite.

“Lamentamos los tiempos de espera. En muchos casos nuestros ciudadanos llaman a los números convencionales de nuestras sedes. La mayoría de nuestros funcionarios se encuentran atendiendo personalmente a otros ecuatorianos. En este caso, deben verificar que llamen a las líneas específicas que hemos publicado”, aclaró Martínez.

Mexicanos también se quejan

A la estudiante mexicana Pamela Rodríguez le surgió esta semana una situación personal que la obligaba a volar de inmediato a su país, pero cuando entró al sistema de asignación de citas para obtener su “libro” de identificación, ubicó la última semana de mayo como la disponibilidad más cercana.

Rodríguez se acercó al Consulado de México en Manhattan y salió de la sede con buenas noticias. “Pude resolver porque se trataba de una emergencia. Honestamente el servicio fue muy bueno, pero hay que tener paciencia y tiempo”, acotó.

La experiencia del poblano ‘José’, un trabajador de la construcción de 45 años y residenciado en Brooklyn, fue totalmente opuesta, ya que asegura que tiene un mes intentando obtener una fecha para sacar el pasaporte, pero sin ningún avance.

“Esto del abrir un correo y buscar en la computadora una cita no es fácil para todo el mundo. Y si vienes aquí para el consulado y no has adelantado nada de manera virtual, la atención no es la mejor. Yo esperé 20 años para poder regularizar mi situación en este país. Ahora lo que me tranca para volver a mi pueblo, son los trámites complicados de mi propio país”, opinó el inmigrante quien declinó identificarse.

El Consulado Mexicano ha compartido una serie de videos pedagógicos en su plataforma web para mostrar en detalle como se puede acceder a la plataforma Mexitel, un sistema electrónico de citas. También para evitar la concentración de sus connacionales en sus oficinas, idearon el plan Consulados sobre Ruedas el cual lleva los servicios consulares a las poblaciones que cuentan con mayor concentración de mexicanos en el área tri-estatal.

Los servicios que se proporcionan son emisión de pasaportes, matrículas consulares, credencial para votar (INE) y registro de nacimientos principalmente. Actualmente, se visitan más de sesenta diferentes localidades incluyendo diversos condados de Nueva York fuera de Manhattan.

Ante las denuncias de cierta ineficacia en el adelanto de procedimientos, el cónsul general de México en Nueva York, Jorge Islas, a través de varias transmisiones en vivo desde Facebook, expuso que ha insistido y exigido siempre a todo su equipo a un “trato empático” con todos sus connacionales.

“Es más invito a todos los paisanos y paisanas que el día que ustedes gusten, cuando tengan algún elemento de un mal servicio o maltrato en nuestras instalaciones me escriban directamente a mi correo electrónico jilsasl@sre.gob.mx y si encontramos elementos claros, se actuará con toda la contundencia del caso”, aseguró.

Colombianos en la fila de espera

Esta semana la concentración de personas frente al Consulado de Colombia en Nueva York no fue interrumpida ni siquiera por el mal tiempo. Centenares de neogranadinos aguardan todos los días en la calle 46 de Manhattan con Sexta Avenida. No siempre de manera paciente.

La inmigrante Elizabeth Cifuentes narra que desde hace un mes inició el trámite para un registro consular y mientras pasaba el tiempo sus documentos colombianos se le vencieron. Eso significó una secuencia de problemas.

“Así hagas las citas siempre hay problemas, porque el sistema está muy congestionado. Y todo es muy lento. Uno entiende que es por la pandemia, pero creo que debe haber otras formas de hacer las cosas. Uno pierde citas médicas y semanas esperando resolver algo. Eso sí, el personal de aquí es muy amable”, explicó.

Un joven de Bucaramanga, Miguel Cáceres, denunció que trataba de cambiar su cita para Nueva Jersey en donde el proceso puede ser un poco más rápido para renovar su pasaporte, porque necesita viajar de emergencia. Sin embargo ha conseguido miles de trabas para lograrlo.

“El otro punto es que yo me atrevo a asegurar que este es el consulado con más días libres y feriados. Cuando hubo las nevadas cerraron en total por cuatro días, eso se entiende, pero no tuvieron la posibilidad de facilitar nada. La respuesta siempre es: “¡Qué pena! Todo es muy lento por la pandemia”, aseveró el colombiano.

Susana Berenguer, Cónsul de Colombia en Nueva York, ha destacado desde el pasado mes de noviembre en sus redes sociales que se trata “de una nueva forma de atender al público, en medio de la pandemia, todos estamos aprendiendo”.

A través de la página web nuevayork.consuladogov.co han adicionado nuevos recursos como videos tutoriales, sistema de chat en línea, servicios telefónicos especiales y actualizaciones constantes a través de medios digitales, para que la comunidad colombiana pueda “navegar” en la nueva forma de hacer sus trámites.

Escaramuzas de dominicanos

Es extraño no ver en los alrededores del Consulado de la República Dominicana, en pleno corazón de Manhattan, en Times Square, largas filas de isleños esperando para adelantar trámites, que a juicio de muchos consultados, se han convertido en un “desastre” por las largas horas de espera, luego incluso de concretar una cita.

Muchas veces los ánimos se caldean y se convierten en airados reclamos a los funcionarios.

Este viernes, Marlyn Espinal indicó que cuando solicitó hace tres semanas su cita para renovar su documento de identidad, el sistema no le especificó qué documentos requería.

“Llego aquí a las 9 de la mañana y a las 11 me entero que debí traer la partida de nacimiento y la cédula de identidad. Aquí todos los días hay personas mayores esperando con este frío afuera por horas, para de repente regresar a su casa sin nada. Este servicio tiene que ser mejorado”, dijo Espinal.

La quisqueyana del Cibao, Margarita Alonso, aseguró que los números de atención telefónica para resolver dudas “están de adorno”.

“Nunca responden. Aquí uno pasa horas esperando en la calle con este clima. Y de repente cuando subes a la oficina por un papelito que nadie te dijo que trajeras, te mandan pa’ trás”, compartió Alonso.

Un funcionario de ese consulado, que prefirió mantener su nombre en reserva, destacó que se está haciendo un esfuerzo “sobrehumano”, por atender los trámites de la comunidad hispana más grande de Nueva York, describiendo que “mes a mes” se adicionan más facilidades para que la gente esté más cómoda.

“Lamentablemente, a veces nos cuesta seguir las reglas, a pesar de que están claras. Nadie puede decir que no tratamos de resolver los problemas de cada dominicano. El sistema de citas a veces se congestiona. Vivimos en un nuevo mundo que está enfrentando una crisis de salud”, acotó la fuente.

Consulados en México y Ecuador promueven vacunas

Mexicanos y ecuatorianos, dos de las comunidades inmigrantes de la Gran Manzana más afectadas por el COVID-19 cuentan con recursos virtuales, a través de las plataformas digitales de sus respectivos consulados, para ser orientados de cómo vacunarse de manera segura.