IRS enumera las 5 posibles razones por las que aún no te ha llegado el reembolso por declaración de impuestos

El Servicio de Rentas Internas (IRS) recomendó a los contribuyentes verificar el estatus de su reembolso a través de la herramienta en línea “Where’s my refund?” o “¿Dónde está mi reembolso?” en lugar de llamar a la agencia.

El IRS indicó en un comunicado de prensa esta semana que es más probable recibir información actualizada sobre el reembolso por declaración de impuestos este año a través de la aplicación en el sitio web de la agencia en lugar de por teléfono, ya que el personal humano para estos fines es limitado.

Tan pronto como 24 horas después del recibo de una declaración de impuestos presentada electrónicamente, la persona puede ingresar su información al servicio para rastrear el pago.

“Los contribuyentes pueden usar ‘¿Dónde está mi reembolso?’ para comenzar a verificar el estado de su declaración dentro de las 24 horas después de que el IRS envía el acuse de recibo de una declaración presentada electrónicamente o cuatro semanas después de que el contribuyente envíe una declaración en papel”, precisó el IRS en la entrada de prensa.

“‘¿Dónde está mi reembolso?’ se supone que le provea una fecha personalizada después de que su declaración es procesada y se aprueba un reembolso”, agregó la agencia.

El rastreador de la herramienta muestra el trámite en tres fases:

1. Declaración recibida

2. Reembolso aprobado

3. Reembolso enviado

Para iniciar la solicitud de información, el contribuyente debe ingresar su número de Seguro Social o Número de Identificación de Contribuyente Individual (ITIN), su estado civil y el monto exacto en dólares de su reembolso.

“El IRS actualiza ¿Dónde está mi reembolso? una vez al día, generalmente por la noche, por consiguiente, no es necesario verificar con más frecuencia”, aclaró el IRS.

Aunque la mayoría de los reembolsos de impuestos se emiten dentro de los 21 días, algunos pueden demorar más tiempo si la declaración requiere revisión adicional.

La oficina aclaró los escenarios en los que esto podría ocurrir.

• La declaración puede incluir errores o estar incompleta

• La declaración podría estar afectada por robo de identidad o fraude

• La declaración solicita el Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo o Crédito Tributario Adicional por Hijo

• El tiempo que le toma al IRS emitir el reembolso y la entrega del banco a la cuenta, ya que muchos bancos no procesan los pagos los fines de semana o días feriados

El IRS dijo que le enviará comunicación vía correo a contribuyentes si necesita más datos para procesar una declaración.

La entidad además insistió en que las personas declaren electrónicamente sus impuestos y soliciten que el reembolso sea enviado mediante depósito directo para que el proceso se agilice.

Pese a las explicaciones de la agencia para posibles retrasos, decenas de usuarios siguen compartiendo publicaciones sobre las trabas que han experimentado utilizando la herramienta en línea.

Bajo hashtags como #Wheresmyrefund, #earlyfiler y #ineedmoney muchos se quejan de que aunque presentaron sus devoluciones de impuestos mucho antes de la primera fecha límite estipulada del 15 de abril, aún no reciben una respuesta precisa sobre la llegada del reembolso.

Otros cuestionan que aunque ya recibieron el dinero por tercer cheque de estímulo de $1,400 que fue procesado con base a la declaración de impuestos más reciente o de este año, no han recibido el reembolso correspondiente a la misma declaración.

So I’m getting my stimmy based off my 2020 tax information but I still don’t have my 2020 refund. MAKE IT MAKE SENSE #wheresmyrefund #earlyfiler

Another day with no update on tax refund status after my return was accepted on 2/12. #wheresmyrefund #IRS

There is hope!!! It’s been 40 days and I was like #wheresmyrefund #ineedmymoney & well I woke up to a change on the WMR app!!!! I believe they’re finally catching up on the returns!! Now just still waiting for my stimulus ofc! 🙄 pic.twitter.com/67bRDJrmFh

— Chloe (@Chloe58431895) March 20, 2021