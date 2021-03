¿Se va el Rey Midas? Vucetich vive un momento complicado en las Chivas

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

La actualidad de las Chivas de Guadalajara está realmente complicada, tanto así que el puesto de Víctor Manuel Vucetich corre peligro a estas alturas de torneo. No han podido ganar en sus últimos tres partidos y el ambiente en el vestuario estaría en un punto de no retorno a la normalidad.

Perder por goleada en el Clásico frente al América terminó de destapar la situación que se vive en los vestidores del rebaño sagrado. Según el periodista René Tovar, la salida de Vucetich sería inminente.

“Otro punto. Ven muy complicado que Vucetich se mantenga en el equipo. La relación con los jugadores no es la mejor. Incluso me aseguran que algo que no gusta del ‘Rey Midas’ es que estratégicamente no ven muchas novedades y los entrenamientos son muy rutinarios. Lástima”, publicó Tovar en un reporte.

Vucetich es y será uno de los entrenadores más reconocidos en el fútbol mexicano, pero su metodología de trabajo no ha calado en el plantel de Chivas. La afición y la prensa han elevado sus críticas para su proceso en un grande de México.

Chivas está fuera de competencia

El Torneo Guard1anes Clausura 2021 ha desnudado muchas falencias defensivas del Rebaño. Solo han podido ganar dos encuentros de los 11 que han disputado, y en el último fueron goleados 0 – 3 por el América del “Indiecito” Santiago Solari. Esto desató la furia de los parciales del club.

Dicho resultado dejó a las Chivas fuera de los 12 primeros que avanzarán a la siguiente fase del torneo. Actualmente están en la posición 15 con 12 puntos, igualados con Pumas, Tigres y San Luis.

La meta es meterse entre esos 12 para aspirar al campeonato, pero la duda será si lo intentarán con otro técnico en el banquillo. Son seis finales que le restan al equipo para lograr el objetivo.