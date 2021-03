Se acabó la fiesta en Miami: multitudes en playa y bares obligan a imponer toque de queda

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Las autoridades de la ciudad de Miami Beach, Florida, tuvieron que imponer a partir de anoche un toque de queda, debido a las multitudes en playas, restaurantes y bares.

El administrador municipal interino Raúl Aguila, quien declaró el estado de emergencia, dijo que la situación era incontrolable e incluso recomienda mantener la prohibición hasta el 12 de abril o al término de las vacaciones de primavera, reportó el Miami Herald.

“Estas multitudes se cuentan por miles”, dijo Aguila. “Estamos al máximo”.

El toque de queda afecta a las principales franjas comerciales de South Beach: Ocean Drive, Washington Avenue, Collins Avenue y Española Way, desde las calles Quinta a 16, se reportó.

Las autoridades temen un resurgimiento incontrolado de casos de COVID-19 en la región.

City of Miami Beach Announces 8 p.m. Curfew in High Impact Zone Starting Tonight — Officials Also Impose Additional Spring Break Emergency Measures pic.twitter.com/3lmt3FsbJw — #MaskUpMiamiBeach (@MiamiBeachNews) March 20, 2021

Los restaurantes de la zona tenían permitido realizar entregas de alimentos hasta las 6:00 a.m., pero ahora deberán cerrar después de la medianoche.

Las autoridades indicaron que el servicio al aire libre se suspendería por completo durante el período de emergencia.

Turistas y locales se mostraron frustrados el primer día del cierre.

30 minutes after curfew Spring Break crowds thinning but Ocean Ave is still packed. Full details on @CBSMiami after the game. pic.twitter.com/BwAYFcKBdh — Bobeth (@bobethyates) March 21, 2021

Algunos continuaron la fiesta en la calle, pero la Policía los comenzó a retirar.